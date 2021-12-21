Сёстры Каратыгины своей песней «Девочка зима» поздравили всех с приближающимися праздниками

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Каждое время года по-своему прекрасно. Но как же приятно видеть украшенные витрины магазинов, домов, улиц, скверов перед Новогодними праздниками. Песня музыкального дуэта Сёстры Каратыгины «Девочка зима» как раз о предпраздничной кутерьме, о сугробах по колено и об ожидании чуда.

сестры каратыгины - девочка зима - песня

Если в вашем городе зима еще не наступила, включайте трек «Девочка зима» и начинайте чувствовать праздники.

Эта песня для каждого, кто любит зиму, а в особенности новогодние праздники уже на всех музыкальных площадках страны.

Этот трек может звучать в каждом доме!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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