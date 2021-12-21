УЛЬЯНОВСК: Выставка «Поиски счастья» открывается в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков

24 декабря 2021 года в Музее изобразительного искусства XX-XXI вв. Выставка знакомит с фондами Ульяновского областного художественного музея, давая представление о развитии изобразительного искусства 1970-х годов в качестве неотъемлемой составляющей отечественной истории ХХ века. В собрании музея находится большая коллекция советской живописи, отражающая различные периоды и направления изобразительного искусства.

А.П. Ткачев. Золотая береза. 1976

Д.К. Мочальский. Выходной день. 1971

Ю.И. Пименов. Самая модная вожатая парка. 1975

Особенности жизни человека в 1970-е годы представлено в произведениях мастеров советского искусства. В экспозиции — картины художников, которые впервые показаны зрителям, и те, что долгие годы не экспонировались в музее. Выставка может восприниматься как ностальгия по ушедшему в историю десятилетию: отображение живых чувств, взаимоотношений, поистине – поиски счастья человека. Особенности живописного разнообразия, чувство гармонии можно увидеть в каждой представленной работе.

Выставка дает возможность прикоснуться к лучшим чаяниям времени, надежде, поискам своего личного счастья, которые очень точно и доверительно отражены художниками.

«Традиции русского пленэризма находят воплощение в пейзажах. Лирическая составляющая становится главенствующей в жанровых композициях и портретах, в которых все большее место занимают романтические тенденции. В экспозиции картины Юрия Пименова, Алексея Ткачева, Дмитрия Мочальского, Андрея Мыльникова, Петра Оссовского, Елены Романовой, Валентина Попкова. На выставке представлено декоративно — прикладное искусство 1970-х годов. Люди старшего поколения, пришедшие на выставку с внуками, смогут поделиться своими воспоминаниями, своими поисками счастья», отмечает куратор выставки, заведующая Музеем изобразительного искусства XX-XXI вв. Елена Сергеева.

Выставка завершит работу 20 февраля 2022 года.

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