УЛЬЯНОВСК: Выставка «Поиски счастья» открывается в Музее изобразительного искусства XX-XXI веков

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24 декабря 2021 года в Музее изобразительного искусства XX-XXI вв. Выставка знакомит с фондами Ульяновского областного художественного музея, давая представление о развитии изобразительного искусства 1970-х годов в качестве неотъемлемой составляющей отечественной истории ХХ века. В собрании музея находится большая коллекция советской живописи, отражающая различные периоды и направления изобразительного искусства.

А.П. Ткачев. Золотая береза. 1976

А.П. Ткачев. Золотая береза. 1976

Д.К. Мочальский. Выходной день. 1971

Д.К. Мочальский. Выходной день. 1971

Ю.И. Пименов. Самая модная вожатая парка. 1975

Ю.И. Пименов. Самая модная вожатая парка. 1975

Особенности жизни человека в 1970-е годы представлено в произведениях мастеров советского искусства. В экспозиции — картины художников, которые впервые показаны зрителям, и те, что долгие годы не экспонировались в музее. Выставка может восприниматься как ностальгия по ушедшему в историю десятилетию: отображение живых чувств, взаимоотношений, поистине – поиски счастья человека. Особенности живописного разнообразия, чувство гармонии можно увидеть в каждой представленной работе.
Выставка дает возможность прикоснуться к лучшим чаяниям времени, надежде, поискам своего личного счастья, которые очень точно и доверительно отражены художниками.

«Традиции русского пленэризма находят воплощение в пейзажах. Лирическая составляющая становится главенствующей в жанровых композициях и портретах, в которых все большее место занимают романтические тенденции. В экспозиции картины Юрия Пименова, Алексея Ткачева, Дмитрия Мочальского, Андрея Мыльникова, Петра Оссовского, Елены Романовой, Валентина Попкова. На выставке представлено декоративно — прикладное искусство 1970-х годов. Люди старшего поколения, пришедшие на выставку с внуками, смогут поделиться своими воспоминаниями, своими поисками счастья», отмечает куратор выставки, заведующая Музеем изобразительного искусства XX-XXI вв. Елена Сергеева.

Выставка завершит работу 20 февраля 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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