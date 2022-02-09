Сериалы «След» и «Крепкие орешки» Пятого канала стали финалистами Премии АПКиТ

Легендарный «След» и первый сезон детектива «Крепкие орешки» вошли в шорт-лист X Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Результаты первого тура голосования экспертов киноиндустрии опубликованы на сайте ассоциации.

Премьерные серии «Следа» и первый сезон «Крепких орешков» претендуют на победу в номинации «Лучший сериал (более 24 серий)». Премьера «Крепких орешков» на Пятом канале состоялась 1 марта 2021 года. Главные роли исполнили Филипп Азаров и Борис Бедросов.

«Крепкие орешки» — так за глаза в шутку называют коллеги двух оперативников убойного отдела. Лавров и Романов – напарники. Они полные противоположности друг друга. Один балагур и весельчак, любитель ночных клубов и женщин. Второй – примерный семьянин и спортсмен. Однако, несмотря на все разногласия, в случае серьезной опасности каждый готов прикрыть спину друга. Оба оперативника к любому риску относятся с хладнокровием, ведь для работы нужен трезвый и ясный ум. Споры между разбитным Лавровым и примерным Романовым добавляют в сериал иронии и юмора. На экране не только преступления и поимки преступников, но и семейные и любовные драмы.

Но главный козырь сериала – это отголоски целой коллекции мировых блокбастеров, которые прослеживаются в эпизодах сериала. 32 серии первого сезона детектива стали увлекательным квестом по поиску узнаваемых сюжетных ходов голливудской классики: «Бесславные ублюдки», «Криминальное чтиво», «Один дома», «Хищник» и многие другие, но в Петербургских декорациях.

В новом сезоне, а это еще 32 серии, телезрители увидят такие хиты, как «Рыбка по имени Ванда», «Шпионские игры», «Апокалипсис сегодня», «Паранормальные явления» и многие другие. Съемки второго сезона сейчас в самом разгаре. Новые серии выйдут в 2022 году.

Филипп Азаров и Борис Бедросов, актеры сериала «Крепкие орешки»:

— Получать подарки — это всегда праздник. Наш проект «Крепкие орешки» стал финалистом Премии АПКиТ, и это большой подарок для нас. Это оценка нашей работы, работы всей команды. Такие номинации — уже победа, которая подталкивает двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Когда ты понимаешь, что твой труд по достоинству принят и зрителями, и профессионалами, всё это вместе придаёт еще больше сил и желания делать свою работу еще лучше, искать новое. Во втором сезоне мы постараемся удивить нашего зрителя снова! Кто-то говорит слова благодарности за работу в конце, мы же благодарим всех причастных к нашей истории каждый день, поскольку видим, сколько души вкладывается всеми в каждый кадр сериала. Еще раз спасибо от всей команды ассоциации продюсеров за то, что так высоко оценили историю жизни наших героев!

Всего в шорт-лист X Премии АПКиТ по итогам первого тура голосования жюри вошли 28 сериалов и 3 полнометражных фильма из 147 кинопроектов – участников конкурсной программы.

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