«Сияющая звезда»: первая в мире анимация в стиле k-pop выходит на экраны

12 мая 2022 года в российском кинопрокате появится «Сияющая звезда» — так называется новое анимационное фэнтези для всей семьи — первая в мире анимация в стиле k-pop. Московская премьера ленты пройдет 11 мая в кинотеатре «Киномакс-Водный» (Головинское шоссе, д. 5, ТЦ «Водный», 3 этаж).

«Сияющую звезду» сняли по мотивам легендарного корейского сериала, получившего рекордные рейтинги на MBC и других детских телеканалах (суммарное количество просмотров превышает 2 млрд.), однако его сюжет полностью оригинален.

Гера — ученица элитной школы, она красива, талантлива, амбициозна, богата, однако замкнута и плохо ладит со своими сверстниками. Ей восхищаются и завидуют. В ее прошлом немало тайн. Тем временем робкая одноклассница Геры Нара окружена друзьями, она уверена: «Разделенная радость — двойная радость, разделенное горе — лишь на половину горе». Обеим девочкам предстоит принять участие в культовом музыкальном конкурсе для юных звезд «Лунная королева». Для того, чтобы выиграть нужно собрать 1 миллион лайков.

Кто из соперниц одержит победу? Какова цена успеха и сила настоящей дружбы? Сумеет ли Гера обрести друзей и исполнить свою мечту?

«Эта сюжетная линия не имеет прямого отношения к сериалу. Наш фильм фокусируется на героине Гере, которая является двойником главного героя сериала — Нары. Мы хотели рассказать таинственную историю Геры, поскольку наши зрители хотят узнать о ней как можно больше», — рассказывает режиссер фильма Пак Иль Хо.

Создатели «Сияющей звезды» стремились добиться эффекта «живого концерта». Хореографические номера создавались на протяжении нескольких месяцев с помощью самых современных технологий motion capture «захвата движения» — программы, которая переводит пластику актеров в анимацию, сохраняя все мельчайшие детали и широко используется в блокбастерах.

Особое внимание заслуживает саундтрек ленты, в который вошли популярные K-Pop треки: «Надежда», «Я твоя девушка», «В новый мир», «Млечный путь», «Самолет», «Мат», а также оригинальные композиции «Сияющая звезда», «Беги», «Мечтай». Узнаваемые музыкальные темы, несомненно, понравятся и детям и взрослым.

Завораживающая графика, цвета и костюмы, мощные визуальные эффекты, непредсказуемый сюжет, обаятельные персонажи и добрый юмор — все это придется по душе как давним поклонникам сериала «Сияющая звезда», так и новой аудитории.

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