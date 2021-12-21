Шары с сухоцветами, декор в стиле фьюзинг и расписные деревянные игрушки: какие новогодние украшения можно купить на фестивале «Путешествие в Рождество»

Все меньше времени остается до наступления самого сказочного и волшебного праздника! А это значит, что надо успеть выбрать не только подарки, но и украшения для новогодней елки! Сделать это можно в торговых шале, которые работают на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре и округах. Здесь вас встретят знакомые с детства елочные игрушки из Клина, любимые многими стеклянные шары и колокольчики, оригинальные украшения с узбекскими орнаментами, а также игрушки деревянные, из ваты и выполненные в технике валяния. И не забывайте, что на фестивальных площадках можно покататься на коньках и каруселях, позаниматься керлингом, сытно пообедать или перекусить и купить угощения к праздничному столу.

Традиционные шары и колокольчики, символ года и игрушки из дерева

Стеклянные шары считаются старейшими елочными украшениями. Впервые они появились на территории современной Германии и повторяли по форме яблоки. Именно с ними и в мифологии, и в религии связано многое: достаточно вспомнить райское яблоко или сказочные молодильные яблочки.

И если первые стеклянные шары в России стоили достаточно дорого (за 10 шариков, привезенных в ту пору из-за границы, надо было заплатить 200 рублей, что равнялось цене маленького дома), то сегодня в каждом доме собрана своя небольшая коллекция этих украшений. Однако все равно ближе к Новому году мы покупаем хрупкие стеклянные шары, без которых невозможно представить этот праздник!

На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» можно найти неповторимые стеклянные шары и другие традиционные елочные игрушки. Если вы собираете новогодние символы, то вам придутся по вкусу шары с изображением тигра – символа наступающего 2022 года, которые можно приобрести на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская и на Митинской улице. Встретят гостей оригинальные шары и на прилавках Коптевского бульвара, где также можно выбрать уникальные деревянные игрушки ручной работы, выполненные в форме пуговичек: если загадать желание и повесить их на елку, все обязательно сбудется!

А на Тверской площади можно найти авторские стеклянные елочные шары, которые наполнены оригинальными композициями из сухоцветов, собранных в самых разных уголках мира.

Не менее важным символом Нового года и Рождества уже давно являются колокольчики: одни верят, что их звон отпугивает злых духов, другие слышат в них эхо больших колоколов. Успейте выбрать особенные колокольчики на елку к этим праздникам: сделать это можно, если побывать на бульваре Дмитрия Донского и на площадке в Теплом стане.

Здесь же можно найти авторские деревянные игрушки, каждая из которых расписана вручную, поэтому имеет свой неповторимый характер.

Узбекские орнаменты, стеклянные синички и любимые игрушки из Клина

Елочные игрушки из Узбекистана приковывают внимание: хочется рассмотреть каждый узор, понять, как мастера смогли выполнить такую тонкую работу! Сделать это можно на площади Славы и на Профсоюзной улице. Кстати, на Профсоюзной Мастерская стекла ВДНХ предлагает приобрести оригинальные украшения на елку: стильные бело-красные лошадки-качалки или синички с прозрачными желтыми брюшками. А вот на площади Славы можно погрузиться в историю отечественных елочных игрушек: здесь свою продукцию представили мастера клинского ОАО «Елочка», история которого насчитывает более 170 лет.

Современное прочтение новогодних украшений в дни фестиваля

«Путешествие в Рождество» есть на Святоозерской улице, где вы встретите игрушки, выполненные в технике фьюзинга, когда цветные кусочки стекла нагреваются и «спекаются» вместе, образуя причудливые яркие сочетания и неожиданные формы.

Стеклянные игрушки ручной работы, которые поражают разнообразием художественных эффектов, можно рассмотреть и приобрести на фестивальной площадке, которая расположена в бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда.

Декор для вашего дома и сладкие подарки для близких

Если вы хотите удивить близких чем-то сладким и одновременно новым, то специально для вас на Вешняковской улице и на улице Адмирала Руднева развернулась продажа вкусных подарков, которые так и просятся под елку.

Украшенные в новогоднем стиле композиции из лапника становятся с каждым годом все более популярными, поэтому если вы хотите декорировать свой дом и создать праздничное настроение, то отправляйтесь в сквер у Гольяновского пруда или на Городецкую улицу, где собраны самые разные по характеру и стилю композиции: строгие и с яркими игрушками, классические и оригинальные.

Игрушки ватные и мандарины сухого валяния

Для гостей Матвеевской улицы подготовлено знакомство и с елочными шарами в изысканном винтажном стиле, и с авторскими ватными игрушками, сделанными по старинной технологии, и с новогодним декором в технике декупаж, когда вырезанные украшения наклеиваются на поверхность, а потом покрываются лаком.

На улице Ключевой собраны игрушки, которые выполнены вручную в популярной в последние годы технике сухого валяния: такие мандарины практически невозможно отличить от настоящих!

Все мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

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