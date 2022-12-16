Шедевры Шуберта и Мендельсона прозвучат в галерее «Нико»

0
60

26 декабря 2022 года в музее-галерее «Нико» состоится концерт, посвященный музыке раннего немецкого романтизма «На крыльях песни». В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков: Шуберта и Мендельсона. Это третий по счету концерт проекта «Чистая классика».

«Немецкий романтизм в музыке и поэзии – одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, – рассказывает пианист Виктор Ямпольский. – Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей.

Особенность программы концерта в том, что сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами, но при этом не часто звучат на московской сцене».

В концерте принимают участие: Наталья Савинова (меццо-сопрано),  Алексей Серов (валторна),  Петр Лаврищев (скрипка),  Алексей Попов (альт),  Петр Комашенко (виолончель),  Мирослав Максимюк (контрабас),  Виктор Ямпольский (фортепиано).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ Москве открываются Центр современного искусства «Креадор» и выставка «Возможно ли?»
Следующая статья«Этими людьми невозможно не гордиться»: В Кремле вручили награды лучшим просветителям года

Похожие статьиПредоставлено автором