Шедевры Шуберта и Мендельсона прозвучат в галерее «Нико»

26 декабря 2022 года в музее-галерее «Нико» состоится концерт, посвященный музыке раннего немецкого романтизма «На крыльях песни». В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков: Шуберта и Мендельсона. Это третий по счету концерт проекта «Чистая классика».
«Немецкий романтизм в музыке и поэзии – одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, – рассказывает пианист Виктор Ямпольский. – Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей.
Особенность программы концерта в том, что сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами, но при этом не часто звучат на московской сцене».
В концерте принимают участие: Наталья Савинова (меццо-сопрано), Алексей Серов (валторна), Петр Лаврищев (скрипка), Алексей Попов (альт), Петр Комашенко (виолончель), Мирослав Максимюк (контрабас), Виктор Ямпольский (фортепиано).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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