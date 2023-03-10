«Школа мечты» снова отправляется в экспедицию

Проект платформы «Россия – страна возможностей» - студенческие экспедиции «Открывая Россию заново» - подвел итоги первого в 2023 году конкурса заявок.

Среди победителей – экспедиция «Школа мечты», в ходе которой студенты вузов России по направлению архитектура и дизайн знакомятся с опытом лучших школ России в области дизайна образовательных пространств и сами разрабатывают реальный проект пересборки школьных пространств.

С 2022 года стартовала Федеральная программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» Министерством просвещения России совместно с Минстроем России и субъектами Российской Федерации в 2022-2026 гг. До конца 2026 года планируется отремонтировать 7300 школ по всей стране. Ожидания у общества от реализации данной Программы очень высокие – дети, педагоги и родители ожидают увидеть в отремонтированных школах буквально перезагрузку школьной среды.

Идея проекта «Школа мечты» родилась в Общественной палате РФ. Федеральным штабом общественного контроля за реализацией Программы (создан при Общественном совете Министерства Просвещения при поддержке Общественной палаты Российской Федерации) по итогам работы в 2022 году было отмечено, что лучшие качественные результаты были достигнуты в тех регионах и школах, где капитальный ремонт был воспринят как возможность создать в школах современные образовательные пространства – с применением продуманных комплексных дизайн-решений в области создания комфортной, безопасной, развивающей образовательной среды, соответствующей контексту и стратегии развития образовательной организации, а также ожиданиям всех участников образовательного процесса - детей, педагогов, родителей и администрации школы.

Осовременивание образовательных пространств школ в ходе капитального ремонта невозможно без применения принципов соучаствующего проектирования и включения в процесс разработки проекта профессиональных дизайнеров. Дизайн современных образовательных пространств качественно отличается от банального «украшательства» и стандартного подхода к дизайну интерьеров – он направлен на решение функциональных задач развития ребенка, обеспечения психологического комфорта учеников и педагогов, сохранения традиций школьного сообщества, включения в дизайн краеведческого и патриотического компонентов.

Лидер проекта «Школа мечты», председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, руководитель федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры Наталья Кравченко - говорит, что организация школьных пространств и дизайн среды существенно влияют на школьный климат, взаимоотношения педагогов и детей, в целом желание ребенка идти в школу, учиться и развиваться.

- Мы видим, как по-разному регионы решают эту задачу. В рамках проекта «Школа мечты» мы стараемся помочь – в данном случае через сообщество студентов - в освоении современных инструментов дизайна образовательных пространств. Наличие в школе креативных пространств для коммуникации, зон психологического комфорта, понятная навигация, безопасный антибуллинговый дизайн работают на обеспечение комфорта педагогов и учеников, а это влияет на результаты обучения и поведения детей, в том числе профилактику негативных ситуаций, — считает Наталья Кравченко.

Первая экспедиция «Школа мечты» прошла в октябре 2022 года – 15 студентов из 9 регионов прошли 7-дневный марафон знакомства с лучшими школами Москвы, Московской и Владимирской областей, цикл лекций от лучших спикеров в области дизайна современных образовательных пространств, провели соучаствующее проектирование в реальной школе и разработали авторский дизайн-проект пересборки пространств подмосковной школы.

В ходе экспедиции студенты встретились с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, научились презентовать свою работу в социальных сетях, стали настоящей командой и после завершения экспедиции сами стали амбассадорами проекта.

Идея такого участия в жизни страны и развития нового направления дизайна на пользу школам были высоко оценены педагогическим сообществом на стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук» в декабре 2022 года. А уже в 2023 году первые «мечтатели» провели свои 2-дневные экспедиции в Башкортостане и Кабардино-Балкарии, скоро стартуют экспедиции в Краснодарском крае и Адыгее.

Экспедиция «Школа мечты» 2023 года не меняет цели, но меняет направление: не одну неделю, а минимум десять дней студенты проведут в Москве и Санкт-Петербурге, познакомятся с опытом и концепциями таких школ, как «Летово», гимназия им. Е.М. Примакова, школы «Новая» и «Снегири», Tumо Мoscow, №№ 547, 2070 и 548, 1474, 1502 в Москве, а в Санкт-Петербурге побывают в Инженерно-технологической школе № 777, «Газпром школе», Президентском физико-математическом лицее, школах «Сверхновая» и «Апельсин», разработают свой проект на основе современных трендов дизайна образовательных пространств - развивающих, комфортных, пересобираемых и отвечающих запросам школьного сообщества.

Проект «Школа мечты» нацелен на развитие этого направления и качественную перезагрузку школьных пространств в ходе капитального ремонта. Студенты получают в экспедиции ценные знания и опыт, повышают свою экспертность, становятся более востребованными в своем регионе, решая не гипотетические, а прикладные задачи вместе с командами развития школ.

Экспедиция стартует в апреле, а уже сейчас объявлен конкурс на участие в ее работе: студентам надо будет доказать свой интерес к теме экспедиции и достаточный уровень подготовки, представить эскизы имеющихся работ либо портфолио. В экспедиции 2022 года пришлось отбирать 15 студентов из 312 заявок. Организаторы экспедиции уверены, интерес к проекту только растет.

Ссылка на регистрацию https://talent.kruzhok.org/events/3977 .

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