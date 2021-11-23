Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival объявил победителей национального конкурса Made in Russia.

С 21 по 31 октября 2021 года в Москве проходил Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. В связи с указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий с 28 октября часть показов и мастер-класс главы Европейского питчинга короткого метра (European Short Pitch) состоялись онлайн. Награждение победителей национального конкурса должно было пройти офлайн после снятие ограничений, но его тоже пришлось перенести в онлайн.

В жюри национального конкурса этого года вошли продюсерка Янна Буряк, режиссер Иван Соснин и глава European Short Pitch Жюли Марне. Спустя почти месяц shnit Worldwide Shortfilmfestival объявляет победителей национального конкурса Made in Russia.

Главный приз фестиваля получила впервые показанная на Берлинале экспериментальная глитч-анимация одного из ярчайших российских мультипликаторов Саши Свирского «Вадим на прогулке».

Приз за лучшую режиссеру достался режиссерке Алене Шевченко за подростковый ромком о пробуждении сексуальности и войне полов в кипящем котле кадетского корпуса для мальчиков и девочек «Зарница» со звездой одной из лучших российских драм взросления последнего десятилетия «14+» Ульяной Васькович в главной роли.

А приз зрительских симпатий достался работе Софьи Левкиной «Друг мой Сашка» — документальному портрету 30-летнего жителя коммуналки в Костроме, который не может найти себе применение, страдает от алкогольной и наркозависимости, подрабатыватет кустарной иконописью и тщетно пытается найти успокоение в монастыре.

Автор лучшего фильма получит статуэтку THE FLAMMING FAUN и денежный приз в размере 50 тысяч рублей от Российского агентства короткометражного кино Vostok. Победитель в номинации «лучший режиссер» — сертификат от студии «Космосфильм» на сумму 50 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий — диплом и festival-pass на следующий год.

Совсем скоро shnit Worldwide Shortfilmfestival объявит прием заявок на участие в фестивале в 2022 году. Ваш фильм может попасть в конкурс.

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