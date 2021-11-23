ИНЕССА: «Стараюсь отвечать всем моим поклонникам как можно быстрее…»

Инесса пришла в шоу-бизнес в достаточно осознанном возрасте уже состоявшейся исполнительницей. При этом ее жизнь так или иначе всегда была связана с музыкой: она занималась преподаванием, работала на бэк-вокале у других артистов, исполняла каверы. Певица признается, что начать сольную карьеру ей мешали собственные страхи. И только благодаря поддержке близких друзей она смогла преодолеть неуверенность в себе и записать несколько сольных композиций, которые тут же попали в ротацию самых популярных столичных радиостанций. Сегодня Инессе уже есть, чем гордиться – ее песни набирают огромное количество прослушиваний, её приглашают на записи программ, ее любят поклонники.

– Инесса, читаете о себе мнения поклонников в соцсетях? Для вас это важно?

– Для меня очень важно мнение людей обо мне в соцсетях. Я обращаю внимание на мнение тех людей, которым нравится моё творчество. Также я обращаю внимание на мнение и тех, кому по каким-то причинам не понравились мои песни или клипы. Активность хейтеров для меня означает, что мои песни или клипы популярны. Я стараюсь отвечать всем моим поклонникам как можно быстрее, за исключением вышеупомянутых хейтеров, так как у меня нет ни времени, ни желания на их пиар. А особенно важно для меня мнение моих зарубежных поклонников, в основном они из Германии, они всегда очень открыты, откровенны и вежливы. Это всегда приятно.

– Кто для вас самый главный критик? Чье мнение особенно важно и почему?

– Самый главный критик для меня, это прежде всего я сама. Так как я всегда стремлюсь к саморазвитию, ищу что-то новое, и очень люблю к себе придраться. А также и мои друзья артисты, от них мне очень важно получить профессиональную оценку моего творчества.

– Как нужно относиться к критике начинающему артисту, чтобы его это не сломало?

– Прежде всего критику нужно принять, как бы больно не было. А вот потом задуматься о том, за что вас критикуют: за конкретный результат, или за вашу личность, внешность, взгляды, образ жизни и тому подобное. Есть хорошее высказывание: «самая главная ошибка людей – это слушать мнение о себе и верить в него». К критике нужно научиться относиться безболезненно, а также ответить на вопрос – кто тот человек, который вас критикует? Он важен для вас? Так же бессмысленно реагировать на анонимные комментарии в интернете, на мнения о вашей жизни. Даже не пытайтесь оправдывать ожидания других. Это рождает страх и неуверенность в себе. В итоге собственные желания и мечты отодвигаются на второй план. Любите себя.

– Случались ли ситуации, когда из-за мнения со стороны не выпускалась песня или перезаписывалась?

– Конечно, случались такие ситуации, но больше не из-за мнения со стороны, а потому что я сама понимала, что и как я хочу переделать, где я ошиблась, и что нужно улучшить. Переделывать свой продукт никогда не было жалко, так как я понимала, что это творческий рост.

– В любой профессии можно развиваться и повышать свой профессиональный уровень. Как это делают артисты?

– Есть мнение, что профессиональный уровень можно повысить долгим и упорным трудом. Да, это так, но только если вы работаете над своим талантом, а иначе можно стать плохим специалистом. Например, любому певцу необходимо упорно заниматься вокальными упражнениями, как в спорте все время тренироваться. Ведь если певец не пел долгое время, он не сможет выйти на сцену и преодолеть волнение. А когда занимаешься стабильно и без перерывов, то видишь, как ты растешь, укрепляешься, и взрослеешь в профессии, а потом глядя назад смеешься над тем, какой ты была раньше.

– Как относитесь к дуэтам. Не хотели бы сделать фит с кем-нибудь из артистов?

– Как артист, я всегда хочу расширить творческий диапазон, поэтому хотела бы спеть вместе с рок-группой. Недавно я приняла участие во флешмобе группы Би-2. Они предложили всем, кому нравится их творчество, записать видео на их песню «Выйдем из дома», и из отрывков тех видео, которые им понравились, они смонтировали клип. Если кому-то интересно, можете посмотреть то, что получилось на ютуб канале Би-2. Наверное вы уже поняли с кем бы я хотела спеть – это Би-2.

– По-вашему, как изменилась музыкальная культура и что дальше ожидать от современной музыки?

– Все будет как прежде. Никогда и никуда не уйдут любимые группы, песни, стили, любимые жанры. Но все уйдет в онлайн. Спотифай сломал наше представление как можно слушать музыку, и сейчас вряд ли кто-то не пользуется одним из стриминговых музыкальных сервисов. Я уже и не вспомню, когда покупала музыку на каком-то носителе, например, на компакт дисках. Все музыканты, в том числе и я, получают с этого доход. Тоже будет и с концертами. Все уйдет в онлайн. Артисты будут получать с этого доход. Что касается пиратских сервисов, то у них есть и будет своя категория слушателей, которые принципиально не будут платить деньги артистам. Но я верю, что нормальных людей в мире большинство, и люди будут смотреть легальные онлайн-концерты.

– Что сейчас происходит в творчестве? Планируется ли выход новой песни или клипа?

– Сейчас закончили запись новой песни. Сингл выйдет в середине декабря. Клипы снимать пока не планирую. По возможности буду давать концерты. Скорее всего это будут онлайн концерты на телевидении и в социальных сетях.

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