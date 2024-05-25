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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Signal 2024 анонсировал новую волну артистов

editor
By editor
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WNDRLST-x-Signal-2024

Восьмой фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Hidden Dimensions» представил новых артистов этого сезона — к лайн-апу присоединяются 22 артиста: большие герои новой поп-музыки ЛАУД, AOKI takamasa из Японии, уругвайский артист Elias Sternin, роттердамский индастриал-техно продюсер WNDRLST и многие другие.

Сцена Signal. Роттердамский продюсер, бесперебойно поставляющий первоклассное индастриал-техно — WNDRLST на саб-ивенте Monasterio. Долгожданный камбэк яркого перформера, знатока аутентичной русской культуры и авангардного искусства, уместного как в стенах Berghain, так и на церковной колокольне — Philipp Gorbachev с новым AV-лайвом. Сайд-проект Андрея Лысикова, осваивающий дистопичное электро и брейкбит-бэнгеры — Механический пёс с премьерой альбома «Бензин».

AOKI-takamasa-x-Signal-2024

Möbius. Японский ветеран, обретший мировую известность релизами на Raster-Noton с уникальным миксом бодрого грува, цифровой электроники и минимал — AOKI takamasa. Новый проект легенд петербургской сцены Nocow и Hoavi, созданный на почве любви к драм-н-бейсу — Inner Ubiquity.

Inner-Ubiquity-x-Signal-2024

Rodnya. Датский диджей иранского происхождения с образцовым трайбл-хаусом — Nima Gorji на саб-ивенте RROOM.

Sofia-Rodina-x-Signal-2024

Prizma. Уругвайский вундеркинд Elias Sternin, замешивающий психоделичное техно, электро и транс с латиноамериканским колоритом. Героиня столичных рейвов Sofia Rodina и основательница Temple De Plastique Julia Konor на саб-ивенте ее команды. Также минская звездочка Nina Indi с мощным зарядом техно.

Rap&Vogue-x-Signal-2024

Концертная сцена Meadow. Хаус-флейва ЛАУД, трансформировавшаяся из героев андеграунда в большое имя новой поп-музыки. Этнический грув и живые барабаны дуэта BAD ZU. Лиричный витч-хаус и синтвейв VSN7 & Asenssia, постмодернистское кабаре из Беларуси — Rap&Vogue, крымскотатарский фольклор с хтонической электроникой от бахчисарайского дуэта Эдi.

ЛАУД-x-Signal-2024

Kiosko. Пионер российского техно DJ Slon и идеолог Flammable Beats с хип-хопом и фанк-гимнами Pirumov.

Ghosty. Шумовые гитарные зарисовки экс-соавтора Дельфина — Павла Додонова.

Flower. Интеллигентный грув и гипнотические мелодии в лайве Agraba.

Signal-2024-artist_1080х1080_Roma-Ptashenko

Апдейт диджейского состава. Прогрессив и брутальное техно Roma Ptashenko, арт-директор «Пропаганды» и рулевой Warehouse Sergey Timoshov, грубое электро и панк-электроника от DESTROY.

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