Signal 2024 анонсировал новую волну артистов

Восьмой фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Hidden Dimensions» представил новых артистов этого сезона — к лайн-апу присоединяются 22 артиста: большие герои новой поп-музыки ЛАУД, AOKI takamasa из Японии, уругвайский артист Elias Sternin, роттердамский индастриал-техно продюсер WNDRLST и многие другие.

Сцена Signal. Роттердамский продюсер, бесперебойно поставляющий первоклассное индастриал-техно — WNDRLST на саб-ивенте Monasterio. Долгожданный камбэк яркого перформера, знатока аутентичной русской культуры и авангардного искусства, уместного как в стенах Berghain, так и на церковной колокольне — Philipp Gorbachev с новым AV-лайвом. Сайд-проект Андрея Лысикова, осваивающий дистопичное электро и брейкбит-бэнгеры — Механический пёс с премьерой альбома «Бензин».

Möbius. Японский ветеран, обретший мировую известность релизами на Raster-Noton с уникальным миксом бодрого грува, цифровой электроники и минимал — AOKI takamasa. Новый проект легенд петербургской сцены Nocow и Hoavi, созданный на почве любви к драм-н-бейсу — Inner Ubiquity.

Rodnya. Датский диджей иранского происхождения с образцовым трайбл-хаусом — Nima Gorji на саб-ивенте RROOM.

Prizma. Уругвайский вундеркинд Elias Sternin, замешивающий психоделичное техно, электро и транс с латиноамериканским колоритом. Героиня столичных рейвов Sofia Rodina и основательница Temple De Plastique Julia Konor на саб-ивенте ее команды. Также минская звездочка Nina Indi с мощным зарядом техно.

Концертная сцена Meadow. Хаус-флейва ЛАУД, трансформировавшаяся из героев андеграунда в большое имя новой поп-музыки. Этнический грув и живые барабаны дуэта BAD ZU. Лиричный витч-хаус и синтвейв VSN7 & Asenssia, постмодернистское кабаре из Беларуси — Rap&Vogue, крымскотатарский фольклор с хтонической электроникой от бахчисарайского дуэта Эдi.

Kiosko. Пионер российского техно DJ Slon и идеолог Flammable Beats с хип-хопом и фанк-гимнами Pirumov.

Ghosty. Шумовые гитарные зарисовки экс-соавтора Дельфина — Павла Додонова.

Flower. Интеллигентный грув и гипнотические мелодии в лайве Agraba.

Апдейт диджейского состава. Прогрессив и брутальное техно Roma Ptashenko, арт-директор «Пропаганды» и рулевой Warehouse Sergey Timoshov, грубое электро и панк-электроника от DESTROY.