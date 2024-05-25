Сколько зарабатывают кинематографисты в России?

В России продолжает бурно развиваться индустрия кино, в ней сложилась когорта звезд и суперзвезд, и ежегодно появляется масса молодых специалистов, при этом нет понимания уровня гонораров на рынке, а вопрос о том, почему кто-то так много или мало получает, становится острее с каждым годом. Новички могут стремительно взлететь по карьерной лестнице, но при этом не хватает информации о том, с какой суммы начать и что за эти деньги предстоит делать.

О том, сколько зарабатывают кинематографисты, у нас часто не знают сами кинематографисты. Индустрия неохотно говорит о ставках и условиях труда, а информация о вакансиях нерелевантна рынку. Кто-то скрывает данные, кто-то намеренно завышает или занижает цифры; у больших студий и платформ разные подходы к выплатам. Актуальная информация о зарплатах чаще всего встречается в частных разговорах и переписках, реже — в интервью и персональных блогах. В курилках и чатах пугают историями о странных суммах в конвертах и нечаянных миллионах, которые сваливаются на дебютантов. При этом все — и платформы, и продакшены, и телеканалы, и таланты — публично уверяют, что заинтересованы в большей прозрачности.

Исследование Кинопоиска и Московской школы кино — попытка начать большой разговор о деньгах и зарплатах в кино.

Как cчитали

Этот спецпроект опирался на серию интервью с киноспециалистами. Были собраны отдельные комментарии о специфике их работы и заработке. Затем расширили список респондентов, чтобы верифицировать данные — так появились анкеты, основанные на первичных комментариях, где респондент мог оставить контакты или отвечать анонимно. Чтобы контролировать качество выборки, опросники рассылались действующим представителям индустрии, независимым продюсерам, кураторам и выпускникам МШК персонально.

В ходе сбора данных и общения с кинематографистами были немного скорректированы формы: где-то сделали классификацию по грейдам, то есть по уровню должности, как в VFX, где-то — по типу ролей, как у актеров, а где-то — по жанрам, как у сценаристов. При этом респонденты не были ограничены в формате ответов, каждый сам выбирал, какую форму оплаты указать, исходя из особенностей профессии: зарплату за месяц, гонорар за смену (12 часов работы) или проект, с бонусами или без. В рамках одной профессии данные о ставках, как правило, совпадали, но различались значения: кто-то указывал одну цифру, другие — диапазон.

Чтобы привести информацию к общему виду, максимально обобщали полученные данные:

складывали все указанные цифры и вычисляли среднее значение;

добавляли средние цифры от профсоюзов и информацию, которая есть в открытом доступе, и еще раз вычисляли среднее значение;

минимально дифференцировали типы проектов (например, для всех профессий, кроме сценаристов, для которых критически важны жанры, были указаны в таблицах не «ситкомы и драматические сериалы для стримингов», а просто «сериалы»).

Всего было опрошено более 130 человек в период с августа 2023 года по май 2024-го. Дополнительно включили данные из открытых источников, Межрегионального профсоюза кинематографистов и документы со ставками от продюсеров и продакшенов, которые они используют для бюджетирования и расчетов гонораров.

Исследователи сконцентрировались на творческих специальностях, которые непосредственно связаны с производством на площадке и постпродакшеном и о ставках которых в публичном поле мало данных. Задачей было попытаться собрать информацию о средних доходах профессионалов, которые котируются и известны на рынке, но не являются суперзвездами. При этом в опросе участвовали некоторые сценаристы-звезды, знаменитые актеры и операторы.

Аналитики связывались с представителями разных кинопрофессий, но не все специалисты откликались. К сожалению, не удалось собрать достаточно данных для позиций «редактор в кино», «аниматор», «художник по гриму» и «художник по костюмам», чтобы включить их в спецпроект. В итоговый список вошли данные о зарплатах в десяти профессиях: актеры, звукорежиссеры, композиторы, операторы, продюсеры, режиссеры, режиссеры монтажа, сценаристы, художники-постановщики, VFX-художники (в алфавитном порядке).

Представленная статистика не идеальна, что обусловлено разрозненностью информации и стремлением представить ее нагляднее. Некоторые реальные примеры зарплат и гонораров могут значительно отличаться от приведенных цифр, потому что на рынке не существует общепринятых и зафиксированных планок оплаты труда. Дополнительная сложность в том, что гонорары звезд и суперзвезд с многолетним опытом и портфолио могут быть значительно выше средних показателей, а институт профессионалов-звезд по-разному устроен, например в актерской сфере и в области художников-постановщиков (на некоторых графиках отмечено, что в опросах принимали участие больше топовых или начинающих специалистов).

Спецпроект также не учитывает разделение по типу заказчиков: многие специалисты отмечали, что ставки на премиальных проектах для стримингов в разы выше, чем гонорары на небольших телеканалах или авторских проектах. К сожалению, мы не собрали достаточно данных, чтобы выделить все подобные случаи в отдельную категорию, но постарались сформулировать эту и другие особенности рынка в описаниях специальностей. Мы также попросили представителей некоторых профессий прокомментировать их особенности. Эти цитаты приведены после описаний отдельно и подписаны.

Еще раз стоит подчеркнуть, что спецпроект МШК и Кинопоиска не научное исследование, а набор выводов и предположений, сделанных на основе серии анкет и интервью.