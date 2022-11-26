Сила права: юридическая грамотность поможет креативным предпринимателям из Москвы развивать творческий бизнес

1 декабря стартует бесплатный курс по интеллектуальной собственности для креативных предпринимателей «Креатус Онлайн». Регистрация открыта на официальном сайте.

Интеллектуальная собственность — это главный актив креативных индустрий, работа с которым позволяет монетизировать и продвигать свои результаты творческой деятельности. Только в Москве, по оценке исследования Высшей школы экономики, существует порядка 113 000 организаций и индивидуальных предпринимателей. За год они зарабатывают около 4 трлн рублей. Их доля в ВРП города составляет 6,29%. Для сравнения, это в 1,6 раз больше, чем доля строительной отрасли, которая является одним из главных драйверов развития экономики.

Повышение профессиональной компетенции креативных предпринимателей в правовой сфере позволит еще больше увеличить показатели и активнее развивать творческий бизнес в столице и других городах России. Именно поэтому Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP весной этого года открыли первую школу интеллектуального права для креативных предпринимателей столицы «Креатус».

Недавно завершился третий, финальный поток образовательной программы, и онлайн-курс стал ее логическим продолжением. На нем слушатели смогут узнать, как защищаются результаты творческой деятельности в России и в мире, выбрать модель охраны прав, подходящую для конкретного креативного бизнеса, научатся определять зоны свободного и принудительного использования объектов интеллектуальных прав, оценивать и эффективно использовать свой креативный продукт.

— Разговор о правообладании в сфере производства творческого контента — важнейший для начала деятельности в любой креативной индустрии. Даже если предприниматель находится в начале пути, еще не знает всех подводных камней и не до конца понимает значимость этой темы, базовая информация о работе с интеллектуальной собственностью точно пригодится ему в будущем. Профессиональная подготовка в правовой сфере полезна на всех уровнях ведения креативного бизнеса и в самых разных интерпретациях — от максимально простой, когда человек узнает самые азы и приходит к пониманию значимости вопроса, до более тонкой и сложной, когда разговор уже ведется с профессиональными юристами компаний и раскрывает новые реалии рынка авторских прав, его будущее. Чем выше будет уровень правового образования, тем быстрее нам удастся укрепить автоматическую систему учета авторских прав на механике блокчейна, которая позволяет минимизировать затраты. Тогда мы увидим совершенно новую картину креативных индустрий. Их количество и уровень дохода значительно увеличится, — уверен генеральный продюсер компании «Клевер», руководитель проекта TV BRICS Илья Бачурин.

Коллегу поддерживает и основатель, руководитель музыкальной платформы TopHit Игорь Краев, обозначая главные проблемы в сфере права, с которыми сталкиваются креаторы:

— Юридическая грамотность позволяет креативному предпринимателю более эффективно управлять бизнесом. Многие представители творческих профессий, увы, очень плохо разбираются в вопросах авторского права, смежных прав. Особенно это касается тех, кто только начинает свою творческую карьеру. Из-за непонимания того, как работать с интеллектуальной собственностью, они часто видят опасность там, где ее нет, не замечая реальных рисков. Я считаю, что подобные образовательные программы могут помочь людям, которые ведут свой креативный бизнес, достаточно глубоко разобраться в проблематике и в определенных случаях защищать свои права, не нарушать чужие даже без помощи юриста. Это повышает ценность специалиста.

— Проблема защиты авторских прав в России, на мой взгляд, недооценена. Ее нужно решать, и здесь приходят на помощь именно такие образовательные программы. Во-первых, знания о том, как работает интеллектуальная собственность, повышают уровень культуры креативных предпринимателей, помогают им более бережно относиться к креативному продукту, а во-вторых, позволяют грамотно распоряжаться своими правами, монетизировать результаты своей творческой деятельности. В сфере дизайна и в других креативных индустриях сегодня это одна из наиболее актуальных тем, — добавил генеральный директор SmirnovDesign Сергей Смирнов.

Курс «Креатус Онлайн» разработан специально для самозанятых, ИП и представителей юридических лиц в следующих направлениях: ПО и компьютерные игры, реклама, арт-индустрия, музыка, издательская деятельность и новые медиа, мода, дизайн, кино и анимация, архитектура, исполнительские искусства.

Спикерами выступают эксперты в области права и юристы, ведущие активную практику. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская; президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев; вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян; генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик; генеральный директор «Онлайн Патент», патентный поверенный РФ № 1733 Алина Акиншина; партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической формы Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева и др. Они не просто прочтут слушателям лекции по правовым дисциплинам, а разберут наиболее яркие и показательные кейсы из личной практики. Программа состоит из 21 видеолекции, с которыми можно будет ознакомиться в любое удобное время. После финального тестирования слушатели получат электронный сертификат о прохождении курса.

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