Выставка «Лики модерна» представлена в Государственной Третьяковской галерее

На экспозиции – как известные уже посетителям работы Александра Головина, Константина Богаевского, Федора Боткина, скульптурные портреты поэтов Серебряного века, так и менее знакомые имена Василия Денисова, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Елены Самокиш-Судковской.

Прекрасны пейзажи и портреты художников эпохи русского модерна, но особенно хороши афиши и рекламные плакаты – произведения, которые нечасто покидают запасники ГТГ. Сейчас посетителям предоставлена столь редкая возможность увидеть красоту художественной и декоративной мысли русских художников.

В рекламном плакате, афишах концертов и музыкальных вечеров, выставок керамического искусства работали Дмитрий Кардовский, Иван Билибин, Евгений Лансере, Сергей Судейкин. То было смешение графики, станковой живописи, легкости линий и изысканности их изгиба. Особенно хороши иллюстрации-приложения к журналу «Нива», для которого много работала Елена Самокиш-Судковская.

Отдельное внимание привлечено к творчеству русского художника и музыканта Василия Денисова (1862-1922). Он родился в Польше, окончил там же Варшавский институт музыки по классу валторны, работал в оркестре Русской частной оперы Саввы Мамонтова. Живописи же обучался у Константина Коровина, Валентина Серова. Василий Денисов оформлял как драматические спектакли, так и оперные. Его выставки проходили в Дрездене, Берлине, Париже, в биографии Василия Денисова случились путешествия по Греции и Малой Азии.

Выставка продлится до 14 августа 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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