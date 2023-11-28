Сказка и мода. Могут ли быть вместе?

В Москве на площадке обновленного московского драматического театра имени Н.В. Гоголя состоялся шестой сезон Сказочной недели моды Magic Fashion Week.

Неделю моды отличают необычные сказочные локации – это может быть мистический лес или, как в этот раз, заброшенный аэродром, где вот-вот появится Маленький принц из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Два огромных самолета разместились на сцене театра, создавая своеобразный подиум для моделей-участников.

В показах приняли участие дизайнеры и модели с разных уголков нашей страны. Зрители дефиле отметили высокий художественный и эстетический уровень коллекций. Каждый образ был наполнен смыслом и рассказывал истории, созданные руками модельеров-участников.

На сцене Magic Fashion Week (Сказочная неделя моды) выступили бренды и дизайнеры: Kids revolution, Анна Гусева, Светлана Грилео, Александра Кононенко, Наталия Сосновская, Анастасия Бембак, George Black. Открывала показ хедлайнер Недели моды Надежда Шибина со своей новой коллекций «Black and…»

В качестве моделей на подиуме появились популярная певица группы «Мираж» и «Звезды», любимая модель MFW Наталия Гулькина, а также артист эстрады, певец, пародист, ведущий Константин Кожевников. По традиции показы открыла Школа-студия балета Аллы Духовой «Тодес».

В качестве генерального партнера уже не в первый раз выступает театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Никто не остался равнодушным к финальной точке мероприятия, когда несколько сотен моделей-участников выпустили в зал белые бумажные самолетики под всеми любимую композицию «Где водятся волшебники?» в исполнении солистки Международной детской филармонии, ученицы музыкальной школы Российской Академии музыки имени Гнесиных Моники.

Закончился VI сезон самой Сказочной недели моды. Участники разъехались по домам с новыми впечатлениями и креативными идеями в ожидании VII-го сезона Magic Fashion Week.

Magic Fashion Week – сказка в мире моды.