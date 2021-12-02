«Сказки с оркестром» представят в Концертном зале им. С.В. Рахманинова

4 декабря в Концертном зале имени С. В. Рахманинова, «Филармония-2» состоится концерт цикла «Сказки с оркестром».

В год своего 100-летия Московская филармония приготовила особую афишу для маленьких зрителей – в ней вы найдете любимые форматы и встречи с известными актерами.

Звезда мюзиклов «Красавица и Чудовище», «Звуки музыки» и «Анна Каренина», актриса Театра имени Моссовета Екатерина Гусева прочтет знаменитую «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина. Поможет ей в этом Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением Владимира Андропова.

Любимица миллионов телезрителей Екатерина Гусева с 2009 года принимает участие в цикле «Сказки с оркестром». Она знакомит юных слушателей со сказочными историями под аккомпанемент оркестра, а классическая музыка помогает разбудить фантазию и вызывает в воображении яркие образы и эмоции.

Московская филармония уже много лет с успехом проводит цикл дневных концертов для всей семьи «Сказки с оркестром». Мероприятие состоится в рамках «Детских проектов в Московской филармонии» при поддержке Министерства культуры РФ.

Начало в 12:00, 14:00

6+

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