«Центр Искусств. Москва» представил выставку «Два Возрождения»

Экспозиция, развернувшаяся в залах, объединяет произведения изобразительного искусства итальянской, немецкой, фламандской школ из частных собраний .
Итальянских художников всегда было много. В Сиене, Флореции, Венеции, Северной Италии. Андреа ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Николо ди Пьетро, Мастер Сан Якопо а Муччиана, Санти ди Тито, Франческо Бенальо, Никколо ди Пьетро Джерини, Джованни Беллини, Никколо ди Томмазо, Джорджо Скьявоне… Их шедевры можно увидеть на экспозиции.
Одни расписывали Сиенский собор и храмы города, другие – знаменитые таволетты, третьи находились долгое время в тени современников и последователей. Несомненно одно – их работы всегда красота и удивление. Так, совершенно прекрасна «Мадонна с младенцем» Джованни Беллини. Именно Беллини ввел в обращение масляные краски, дабы добиться эффекта большей глубины и живописности.
Доминирование готического наследия в изображении и влияние Реформации отличает представителей Северного Возрождения (золотой фон, проявление натурализма вкупе с условно-линеарной, принятой в Средние века, манерой письма характерно для итальянцев). На экспозиции представлены работы Яна Корнелизона Вермеена, Мастера Святой Крови, Мастера Портретов Принцев, Питера Классенса Младшего, представителей швабской и австрийской школ. Отдельного внимания заслуживает работа Мастера Флокского алтаря (Аннаберг, 1520-е годы, «Осмеяние Христа» Между 1515 и 1520). В лицах (рожах) смеющихся над Иисусом Христом прослеживается босховское восприятие, влияние.
Выставка открыта до 31 января 2022 года
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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