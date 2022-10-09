Слава Степнов: «Моё творчество тесно связано с Родиной»

Художественный руководитель мультикультурного Театра STEPS в Нью-Йорке, режиссёр и драматург Слава Степнов представил соотечественникам новую книгу, лейтмотивом которой стало размышление об эмиграции.

5 октября в 16:30 в конференц-зале библиотеки им. Тургенева состоялась презентация книги «Буковки, не провалившиеся в щель», в которую входят:

пьесы «Спросите Иосифа» и «Flawed Choir» («Жопкин хор») — оба произведения сейчас с успехом идут в Театре STEPS,

неизданные эссе с метафоричными, смелыми названиями: «Следы Гертруды…», «Моцарт во время чумы», «Местность близ рая», «Учёные шаманы» и др., посвящённые размышлениям о жизни и творчестве,

интервью разных лет.

Александр Рапопорт:

– Моя актёрская деятельность началась как раз в постановке Славы по Вампилову, в Театре STEPS, в Нью-Йорке — мы знакомы довольно давно. Однако, только прочитав новую книгу своего друга, я могу сказать, что узнал его так, как никогда прежде.

Как театральный деятель, во время мероприятия Слава Степнов не стал ограничиваться только разговором со слушателями. Актёры, работавшие с режиссёром в разных городах и даже странах — Александр Рапопорт, Серафи Норт и Сергей Якобищук прочитали отрывки из книги Славы, которые характеризуют автора, как глубоко чувствующего и рефлексирующего драматурга.

Непередаваемое восхищение вызвал у зрителей фрагмент впервые опубликованной пьесы «Жопкин хор» («Flawed Choir»), премьера которой прошла в мае этого года в Нью-Йорке. Главные герои — не очень успешные русские актёры-эмигранты — готовы за гроши подработать любым способом. В их повседневных разговорах, иронии, направленной как на окружающий мира, так и на самих себя, открывается разочарование в прежних иллюзиях.

По мнению автора, пьеса получилась забавной, однако жанр — невесёлая комедия — отсылает к Чехову, придаёт произведению грустное звучание и заставляет задуматься — все ли наши собственные мечты удалось воплотить в жизнь…

Слава Степнов:

– Я не хочу привязывать свои пьесы и постановки к социально-политическим событиям. Меня интересует человек, с его страстями и слабостями, любовью и ненавистью. Об этом мои произведения и спектакли.

У входа в зал посетителей встречали картины театрального художника Виктора Пушкина из серии «Путь наш далёк», ставшие иллюстрациями к книге Славы Степнова. Выполненные карандашом в монохромной технике, с неизменным изображением лодки, полотна напоминают, что путь наш, действительно, далёк и непрерывен, как и сама жизнь.

«Особенность картин Виктора Пушкина — в одиночестве героев. Если на листе бывает больше одного человека, то взаимодействие между ними минимально, метафизично, абсурдно… Но это счастливое одиночество, которое просветляет и проясняет душу». (журналист Михаил Долгополов)

Творческих планов у Славы много. Один из них — постановка произведения Достоевского. Но что касается более близкого времени, то напоминаем, что 8 октября в Саранске, на Международном театральном фестивале «Соотечественники–2022», состоится публичная авторская читка новой пьесы Славы Степнова — «Flawed Choir» («Жопкин хор»).

Фото — Виктор ПУШКИН

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