В рамках образовательного проекта «УчимЗнаем» Samsung запустил новые классы в Кемеровской области

7 октября состоялось открытие новой площадки проекта на базе ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта» в Кемерово. Также, 8 октября в городе Новокузнецке будет открыта площадка проекта с двумя классами на базе ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского». Оператором новых площадок является государственное общеобразовательное учреждение «Кузбасский центр образования».

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских стационарах. Samsung Electronics выступает социальным и техническим партнером проекта «УчимЗнаем» и предоставляет новым площадкам современное оборудование для создания необходимых условий, чтобы дети могли продолжить учиться и общаться со сверстниками, даже находясь на лечении.

«Поддерживая и развивая проект “УчимЗнаем”, Samsung Electronics стремится помочь юным пациентам больниц сохранить возможность учиться, общаться и заниматься любимыми хобби. Этот поистине уникальный проект, который воссоздает полноценную школьную среду в медицинских стационарах, что обеспечивает дополнительную мотивацию для успешного продолжения учебы и творческого развития, освоения школьной программы и даже сдачи экзаменов. А как показывает практика, возможность продолжать полноценное образование способствует скорейшему выздоровлению юных пациентов.», — прокомментировал открытие новых площадок проекта Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Инновационный образовательный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» учреждён в 2014 году при поддержке Министерства образования и науки РФ. На сегодняшний день в различных регионах России успешно функционируют более 40 госпитальных школ проекта «УчимЗнаем». Ежегодно, в рамках проекта, образование получают более 35 тысяч школьников, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах, с которыми работают более 5 тысяч специально подготовленных преподавателей. Ранее в сентябре этого года новые площадки проекта «УчимЗнаем» открылись в Ставрополе, Тамбове и Нижнем Новгороде.

Новейшие технологии, инновационное оборудование Samsung, а также современные методики интерактивного и дистанционного обучения позволяют индивидуально подходить к образованию каждого ребенка с учетом уровня его знаний и состояния здоровья. Работу с детьми осуществляют госпитальные педагоги – учителя, тьюторы, психологи, прошедшие необходимую для этого профессиональную подготовку.

Школьники, обучающиеся в госпитальных классах пректа «УчимЗнаем», также принимают участие в различных культурных и образовательных активностях: от занятий музыкой до участия в олимпиадах. Так, весной 2021 года на всех площадках проекта «УчимЗнаем» при поддержке Samsung стартовал виртуальный экскурсионный проект «Музеи — детям», в рамках которого ребята посещают онлайн-экскурсии, специально организованные для них ведущими российскими музеями, включая Государственный исторический музей, Петергоф, музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна» и Государственный Эрмитаж.

В 2021 году ученики флагманской площадки «УчимЗнаем» в г. Москве записали аудиогид по выставке Музея космонавтики «Первый», посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос.

Тьюторы проекта «УчимЗнаем» ежегодно получают звания «Учитель года» и становятся лауреатами премии «Мы будем жить!» за вклад в борьбу против рака. По данным международной рейтинговой организации Word Education Week, госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» входят в 100 лучших школ мира, ориентированных на особые образовательные потребности детей.

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