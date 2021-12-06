«СЛОН ДОБРА» собирает друзей и яркие лица нации

8 декабря 2021 года в ресторане Backstage состоится благотворительный концерт «Слон добра», предновогодний гала-ужин и аукцион с участием VIP- гостей, модных дизайнеров и звезд российского шоу-бизнеса, театра, кино, телевидения и спорта. Ведущие мероприятия – Юлия Барановская и Артем Аршавин.

В программе:

Выступление звезд шоу-бизнеса;

Благотворительный гала-ужин;

Аукцион.

Мероприятие организовано Ассоциацией благотворительных фондов «Лицо нации»* при поддержке Правительства Москвы, при участии «Академии эмоций доктора Лебедевой»; Soroka Production; «Национального агентства развития семейного контента» и благотворительного фонда «Дети — детям».

Приглашенные гости и выступающие: Хор Турецкого, Жасмин, Анита Цой, Диана Гурцкая, Зара, Сосо Павлиашвили, Нодар Ревия, Наталья Подольская и Kevin McCoy (Кевин Маккой), «Bad Boys Blue» и многие другие.

Во время гала-ужина пройдет аукцион, где будут представлены арт- объекты в виде слонов, расписанные в индивидуальной стилистике выдающихся российских модных дизайнеров: Игоря Гуляева, Анастасии Задориной, Стеллы Ндомби, Евгении Линович, Елены Ленской. А в фойе ресторана будет развернута выставка работ от модного художника Alex Che.

Слон — символ мудрости, сострадания, вечности и терпения. Он объединяет тех, кому нужна помощь и тех, кто может ее оказать.

После аукциона средства, вырученные от продажи, будут направлены на уникальные программы фондов-партнеров Ассоциации, а арт-объекты выставлены в Арт-пространстве Cube.Moscow, что привлечёт дополнительное внимание к проекту «Слон добра», благотворительности и к основам эмоционального интеллекта человека через 5 органов чувств, ассоциативно подобранных организаторами и представленных в российских благотворительных фондах:

Благотворительный фонд Дианы Гурцкой «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» помощи незрячим и слабовидящим детям;

Благотворительный фонд «МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ» социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха;

Благотворительный фонд «ЖИЗНЬ С ДЦП»;

Благотворительный фонд «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»;

Благотворительный фонд «ДЕТИ +».

Телевизионная версия концерта «Слон Добра» состоится в канун Нового года — 25 декабря в 19.30 на платформе национального мультиплатформенного оператора «Триколор», собирающего под своим крылом более 40 млн зрителей по всей стране.

Что: благотворительный концерт «Слон добра», предновогодний гала-ужин и аукцион с участием VIP-гостей, модных дизайнеров и звезд российского шоу- бизнеса, театра, кино, телевидения и спорта.

Где: ресторан Backstage, СROCUS CITY HALL, Международная ул., д. 20.

Сбор гостей в 19:00. Начало мероприятия в 20:00.

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* Ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации» создана в 2016 году. В настоящее время объединяет на своей площадке более 200 благотворительных фондов.

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