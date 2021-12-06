Интерактивная карта Новогодних праздников Подмосковья

Специально для жителей и гостей Подмосковья Министерство культуры Московской области совместно с порталом Правительства Московской области подготовили театрально-концертную интерактивную карту.

Спектакли, концерты, интерактивные представления для детей и взрослых, творческие вечера, киноконцертные программы и многое другое в одной точке – на портале mosreg.ru. Узнать адрес, контакты, ознакомиться с афишей, купить электронный билет, уточнить меры безопасности можно в один клик.

Напоминаем, что многие театрально-концертные организации работают по «Пушкинской карте».

Министерство культуры Московской области впервые разработало Единый реестр 450 театрально-концертных площадок: культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, профессиональные театры, где можно выбрать и организовать новогоднее мероприятие с современным светом, звуком и профессиональным персоналом. В реестре акцептовано 450 площадок, удобно расположенных по всей Московской области.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.