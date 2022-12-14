Журнал «Богема» / La Boheme приглашает к участию в Кинофестивале La Boheme Cinema

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La Boheme Cinema или Кинофестиваль Журнала «Богема» — является международным кинофестивалем от российского СМИ сфере моды и культуры. Основан в 2022 г. Заявки принимаются на сайте журнала «Богема» / La Boheme по указанной ссылке до 18 декабря 2022, 23.59 по Московскому времени.

В числе номинаций – фильмы о моде (лучшие дизайны костюмов), музыкальные клипы и рекламные ролики.

Награды - Гран-при, Приз жюри, Специальный приз жюри (с пояснением).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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