Журнал «Богема» / La Boheme приглашает к участию в Кинофестивале La Boheme Cinema

La Boheme Cinema или Кинофестиваль Журнала «Богема» — является международным кинофестивалем от российского СМИ сфере моды и культуры. Основан в 2022 г. Заявки принимаются на сайте журнала «Богема» / La Boheme по указанной ссылке до 18 декабря 2022, 23.59 по Московскому времени.

В числе номинаций – фильмы о моде (лучшие дизайны костюмов), музыкальные клипы и рекламные ролики.

Награды - Гран-при, Приз жюри, Специальный приз жюри (с пояснением).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.