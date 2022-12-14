Журнал «Богема» / La Boheme приглашает к участию в Кинофестивале La Boheme Cinema

La Boheme Cinema или Кинофестиваль Журнала «Богема» — является международным кинофестивалем от российского СМИ сфере моды и культуры. Основан в 2022 г. Заявки принимаются
В числе номинаций – фильмы о моде (лучшие дизайны костюмов), музыкальные клипы и рекламные ролики.
Награды - Гран-при, Приз жюри, Специальный приз жюри (с пояснением).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.