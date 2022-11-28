«Смешарики. ПинКод» и «Фиксики» стали победителями премии «Главные Герои-2022»

Анимационные проекты ГК «Рики» стали победителями Национальной детской премии №1 «Главные Герои» от телеканала «Карусель». «Смешарики. ПинКод» назван «Главным познавательным анимационным сериалом», «Фиксики. Новенькие» - «Главной премьерой анимационного сериала».

«Получение награды «Главные Герои» – большая честь и знак настоящей зрительской любви. Потому что здесь решающее слово принадлежит детям. Именно они отдавали свои голоса за любимых персонажей. Сегодня мы искренне радуемся и поздравляем наших замечательных фиксиков и команду студии «Аэроплан», а также творческую группу, работающую над проектом «Смешарики. ПинКод», студию «Петербург». Оба проекта существуют уже более 10 лет, развиваются и остаются актуальными. Отдельно хочется выразить слова благодарности организаторам премии и, конечно, самым лучшим зрителям телеканала “Карусель”», – рассказывает Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

За несколько месяцев голосования на сайт телеканала и на страницу премии «ВКонтакте» поступило почти миллион заявок от юных телезрителей в поддержку их любимых героев в 12 номинациях.

27 ноября телеканал «Карусель» объявил победителей премии. Научно-познавательный спин-офф сериала «Смешарики» - «ПинКод» назван «Главным познавательным анимационным сериалом», а четвертый сезон о приключениях фиксиков – «Фиксики. Новенькие» - «Главной премьерой анимационного сериала».

Национальная детская премия №1 «Главные Герои» — награда, присуждаемая на основе общероссийского голосования детей по 12 номинациям. Каждый год зрители телеканала «Карусель» выбирают самых любимых героев, самые интересные мультсериалы, самых популярных ведущих, самые заводные песни и многое другое самое-самое главное.

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