В издательстве «Иностранка» выйдет один из главных романов об Индии

В конце июня издательство «Иностранка» впервые на русском языке выпускает первый том романа современного индийского классика Викрама Сета «Достойный жених. Ч.1». Вышедшая в оригинале в 1993 году, книга стала самым длинным романом, когда-либо публиковавшимся на английском языке в одном томе, была переведена на три десятка языков, достигла отметки всемирного тиража в 26 миллионов экземпляров и в 2020 была экранизирована Мирой Наир («Ярмарка тщеславия», «Нью-Йорк, я люблю тебя»).

Достойный жених. Кн.1 : роман / Викрам Сет ; [пер. Е. Калявиной, Е. Романовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023.

«Достойный жених» — «эпопея, многофигурная, как романы Диккенса или Троллопа, и необъятная, как сама Индия» (San Francisco Chronicle), семейная историческая сага с подробнейшим погружением в культуру и социо-политическую жизнь постколониальной Индии. В центре повествования — история четырех семей на протяжении полутора лет их жизни: старшее поколение, приведшее Индию к независимости, но сохранившее строгие и очень архаичные взгляды на жизнь, и молодое поколение, жаждущее заявить о себе и преодолеть строгие ограничения. «Действие происходит в вымышленном городе Брахмпур на берегу Ганга вскоре после обретения Индией независимости; госпожа Рупа Мера, выдав замуж старшую дочь Савиту, пытается найти достойного жениха для младшей дочери, студентки Латы, — а та, как девушка современная, имеет свое мнение на этот счет и склонна слушать не старших, а собственное сердце...»

Перевод с английского Екатерины Романовой, Елены Калявиной.

«Викрам Сет — лучший писатель своего поколения, а «Достойный жених» — не просто один из длиннейших романов за всю историю английской литературы, но и один из прекраснейших. Не пожалейте на него времени — и обретете друга на всю жизнь», — The Times

Викрам Сет (род. 1952) – индийский поэт, романист, писатель-путешественник. Автор книги «Достойный жених» – семейной драмы, романа-эпопеи с брачным сюжетом и невероятным погружением в разные сферы жизни Индии 50-х годов. В 2023 году книга отпраздновала 30-летний юбилей с момента публикации и все еще считается самым объемным произведением, написанным на английском языке и изданным в одном томе.

Викрам Сет родился 20 июня 1952 года в Калькутте, Индия. С детства Сет постоянно читал книги, подавал большие надежды в учебе, получил стипендию в британской государственной школе, а затем в Оксфорде. В 1975 году перевелся в Стэнфордский университет в Калифорнии. В начале 80-х, работая над докторской диссертацией, Сет много путешествовал по Китаю, побывал в Тибете и Дели. Итогом этого путешествия стала его первая книга – оригинальный и увлекательный трэвелог From Heaven Lake: Travels Through Sinkiang and Tibet (1983).

Однако именно в Калифорнии творческие способности Викрама Сета раскрылись в полную силу: пушкинский «Евгений Онегин» вдохновил его на создание стихотворного романа «Золотые ворота» (1986), написанного «онегинской строфой» и принесшего автору мгновенную славу. Позже были опубликованы и другие книги Викрама Сета: An Equal Music (1999) о коллективе западных музыкантов, сборники поэзии, куда вошли переводы с китайского и урду, роман «Две жизни» (2005) – биография его дяди-индийца и его жены – немецкой еврейки.

