Книжные новинки издательства Freedom

Дженнифер Хартманн – Пока бьётся сердце

Роман, который сочетает серьезную трагическую тему и трепетную романтику. Под яркой обложкой вас ждет по-настоящему жестокий путь героев от ненависти до любви.

У Коры украли кошелек, поэтому она не смогла самостоятельно добраться домой, и ее дальнейшая судьба оказалась в руках Дина — заклятого врага и главной занозы в ее жизни. Но на следующий день они вместе с Дином просыпаются в подвале сумасшедшего, закованные в наручники. Два человека, которые ненавидели друг друга всем сердцем, теперь должны действовать сообща, если хотят выжить. Но Кора и Дин даже не подозревали, что задумал похититель. И это изменит их отношения, сотрет грань между ненавистью и любовью и свяжет гораздо сильнее, чем могут связать цепи.

Л. Дж. Шэн – Красавицы Бостона. Охотник (#1)

Новая история от автора бестселлеров Л. Дж. Шэн! В центре сюжета бэдбой, который не знает, что такое чувства. Смогут ли отношения, где двое используют друг друга, перерасти в нечто большее?

Чтобы не попасть в неприятности, отец приговорил Хантера к шести месяцам «целомудрия, трезвости и невыносимой скуки» под присмотром самой занудной девушки в Бостоне — Сейлор Бреннан. Надоедливая недотрога должна нянчиться с наследником нефтяной компании. Но она не знает, что Хантер планирует завоевать ее сердце. Но так ли проста Сейлор? Она устроилась нянькой, чтобы получить связи и общественное признание, но сможет ли она не влюбиться в одного из самых красивых, харизматичных и богатых холостяков Бостона?

Мария Сакрытина – Исповедь демонолога

Новинка российской писательницы Марии Сакрытиной! Первая часть дилогии «Междумирье» имеет уникальное внутреннее оформление, вдохновленное готической атмосферой романа.

Элвин – спутник богатой влиятельной дамы. Он продал ей собственное будущее за возможность спасти семью. На одном из балов юноша встречает Шериаду, племянницу короля. Ходят слухи, что она связана с черными колдунами. Принцесса так заинтересовывается Элвином, что увозит спутника в свое поместье. Молодой человек готовится к смерти, но Шериада называет его магом и приводит в академию Арлисс. Здесь ему предстоит обучиться искусству демонолога. Однако Элвин не верит в магию и считает себя простым смертным. Но все меняется, когда перед ним предстает Повелитель демонов, жаждущий заполучить мага себе на службу. Демон шантажирует юношу, и теперь тому предстоит выбрать, на чьей он стороне…

Лина Винчестер – Эскиз нашей любви

Дебютный роман российской писательницы Лины Винчестер! Уникальная смесь романтики, драмы, юмора и криминала.

Энди Уолш – прилежная студентка. Все, о чем она мечтает – стабильность и хорошие оценки. Новые знакомства пугают ее, поэтому, чтобы избежать излишнего внимания противоположного пола, девушка говорит всем, что у нее есть парень, и просит друзей поддержать эту легенду. Но когда в жизни Энди появляется Кэмерон, ее броня дает трещину. Самый популярный парень кампуса работает в тату-салоне, постоянно попадает в неприятности и хранит страшную тайну. Он готов пойти на все, чтобы завоевать сердце девушки. Но сможет ли Кэмерон измениться ради возлюбленной, или их отношения обречены на провал?

Фрост Кей – Королева легенд (#2)

Долгожданное продолжение романа «Двор драконов»! История, вдохновленная сказкой о Красавице и Чудовище и викингами!

Эльфийский принц пообещал Рен весь мир, а она покинула его глубокой ночью… Рен некуда идти, за ее голову назначена награда. Девушка вынуждена скрываться и объединиться с Орденом Королевства Мифов, чтобы уничтожить эльфийского короля и вернуть трон. Но у всего есть цена. Она должна убить своего мужа…. Принц Аррик поклялся никогда не влюбляться, не говоря уже о чувствах к жаждущей мести драконьей принцессе. Но Рен не выходит у него из головы. Ради нее он готов пойти на риск, раскрыть секреты и сокрушить отца. Когда по воле судьбы Рен снова оказывается в плену у мужа, она должна будет избрать путь, который разобьет сердца, унесет жизни и принесет долгожданное искупление.

Берил Керибар – Наследница тьмы (#1)

Романтическое, таинственное фэнтези об эльфах и Царстве теней. В этой книге переплетены ритуалы на крови, магия, переселение душ, темные интриги и, конечно же, яркая любовь.

У Кааи нет ни прошлого, ни воспоминаний, ни семьи. Нет ничего, кроме Ариана, который когда-то забрал ее с улицы. Но прежде чем девушка успевает рассказать о своих истинных чувствах к другу, душу Ариана похищает эльф теней. От парня остается лишь одна оболочка. Чтобы спасти возлюбленного, Каая отправляется в Царство Теней. Тайны, о которых узнает там Каая, разрушают ее представления о мире и своем прошлом. Теперь девушка понимает, что больше никому не может доверять, даже себе и собственным чувствам. Особенно, когда речь идет о таинственном наследном принце Илиасе, жаждущем вернуть свою любовь...

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