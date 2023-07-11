Смешно и серьезно о вечном: спектакль «Последний жених Замоскворечья» в библиотеке имени И. С. Тургенева

Почему имена классиков всегда и везде собирают полные залы? Наверное, потому, что они сумели талантливо рассказать о вечном: любви, надежде, поиске счастья и спутников на пути к нему… Восьмого июля в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева состоялся предпремьерный показ смешного и серьезного спектакля «Последний жених Замоскворечья» по мотивам бессмертных пьес Александра Николаевича Островского. 12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения этого великого русского драматурга, справедливо названного литературоведом Л. М. Лотманом «наследником Пушкина и Гоголя».

Чем же поделились с нами в этот раз участники арт-группы «Улица Мечтателей» под руководством режиссера и педагога Павла Ващилина? Пожалуй, каждый зритель ответил бы на этот вопрос по-своему, но непременно с искренним сочувствием к действующим лицам пьесы. Каждый из них – неисправимый мечтатель Миша Бальзаминов, его неунывающая маменька, умудренная жизнью сваха, добрая вдова Белотелова, скучающая Раиса-Анфиса - никак не может поймать и удержать свою птицу счастья. Она почему-то улетает от тех, кто пытается разгадать сны, заранее готовит свадебный наряд или мечтает жениться на всех богатых невестах сразу…Может быть, герои смогут приручить ее, просто оставаясь собой и не раскладывая пасьянс на судьбу? Нам снова придется искать собственные ответы: ведь финал «Последнего жениха Замоскворечья» открыт…

Роли в постановке исполняли: Лилия Галеева, Екатерина Неволина, Лариса Головина, Мария Полякова, Вячеслав Сикорский и Варвара Титова.

Премьера спектакля состоится девятого сентября текущего года. Ознакомиться с актуальной афишей, а также узнать больше об арт-группе «Улица Мечтателей» можно на официальной странице сообщества в социальной сети vk.com.

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