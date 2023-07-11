В «Москвариуме» капибар поздравили с Днем любви к капибарам

10 июля, отмечается День любви к капибарам. Капибары «Москвариума» встретили это событие праздничным обедом. Сотрудники океанариума подготовили животным их любимые лакомства: тыкву, яблоки, огурцы, зелень и овсяные хлопья.

В «Москвариуме» живут две капибары - самец и самка, Санчо и Лючия. Специально для них в океанариуме оборудован просторный вольер с двумя бассейнами, который воссоздает их естественную среду обитания. Рацион капибар состоит из растительной пищи: овощей, веток, сена. За кормлением животных посетители могут понаблюдать в экспозиции «Аквариум».

Капибары — полуводные млекопитающие, обитающие в Южной Америке, и самые крупные грызуны в мире. Капибары считаются одними из самых дружелюбных животных, для общения друг с другом они используют разные звуки, напоминающие лай собаки, хрюканье, свист, визжание. Кроме того, капибары много времени проводят в воде, они отлично плавают, ныряют на глубину и могут задерживать дыхание до 5 минут.

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