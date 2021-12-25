«Снежные сказки»: новогодняя премьера в Театре сказок на ВДНХ

В новогодние праздники Театр сказок на ВДНХ приглашает детей и их родителей на новое интерактивное шоу «Снежные сказки». Премьера спектакля состоится 25 декабря 2021 года, увидеть его можно будет до 30 января 2022 года.

Шоу «Снежные сказки» — это продолжение полюбившейся гостям Театра сказок истории о приключениях Змея Драконыча. В этот раз зрители отправятся в чащу волшебного заснеженного леса и попробуют раскрыть секреты удивительных происшествий, которые постоянно случаются с его необычными жителями.

Зима — лучшее время для чудес, когда некогда скучать. А еще настало время для рождественских и новогодних подарков. В лесу все ждут Деда Мороза, и юным зрителям посчастливится побывать у него в гостях. Благодаря современным мультимедийным технологиям дети и их родители сами станут героями увлекательной волшебной истории и смогут повлиять на ее сюжет.

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