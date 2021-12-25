Минин-хор приглашает на Новогодний концерт в Центральном Доме кино

Последний в 2021 году концерт Московский государственный академический камерный хор («Минин-хор») проведёт 28 декабря в Центральном Доме кино в Москве. Эта одна из тех новых для коллектива площадок, которые Минин-хор осваивает в юбилейном для себя 50-м сезоне.

В программу вошли фрагменты различных концертов — в некоторой степени, она отражает и разные времена жизни Минин-хора. С одной стороны, это музыка Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, с другой — классические американские мелодии Джерома Керна и Джорджа Гершвина, фрагмент «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса. Представлены и спиричуэлс, и даже песня Стинга Fragile («Хрупкость»), — в свое время ее исполнение хором воодушевило самого автора!

Художественный руководитель коллектива Тимофей Гольберг испытывает особенное тяготение к музыке XX — XXI веков, и совсем не удивительно, что в последние годы репертуар Минин-хора обогатился многими сочинениями современных авторов. Одно из них — «Маленькая джазовая месса» для смешанного хора и джазового трио британского композитора Боба Чилкотта — прозвучит в концерте.

Символом Нового года и Рождества станет старая добрая песня Леонида Бекмана и Раисы Кудашевой «В лесу родилась елочка» в свободной обработке для хора современного композитора Павла Пихтерёва.

Солисты: Евгений Иванов-Данилов, Сергей Крылов, Евгения Сорокина, Ольга Федорищенко, Юлия Любимова, Маргарита Сайгина, Татьяна Метлина, Семен Мусатов, Алина Андреева, Андрей Иванов, Татьяна Никитюк, Маргарита Ожерельева. Инструментальная группа: Елена Ильина (фортепиано), Михаил Зыков (гитара); трио Даниэля Адиянца в составе: Даниэль Адиянц (фортепиано), Михаил Дмитриев (контрабас), Михаил Фотченков (перкуссия).

Хормейстеры: Ольга Словеснова, Андрей Иванов, Алексей Кольцов.

Дирижер — Тимофей Гольберг.

Минин-хор прощается с 2021 годом, но юбилейный сезон в разгаре: первый в 2022 году концерт — «Музыкальное приношение Елене Образцовой» — пройдет 12 января в Зале Зарядье, а уже 7 февраля концертом в Московском международном Доме музыки стартует

Юбилейный фестиваль Московского государственного академического камерного хора «Хор без границ».

Фото – Петр КОЛЧИН

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