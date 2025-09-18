АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова появится в комедийном хите

«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова появится в комедийном хите

editor
By editor
63
анна ардова - солнце море два ствола - комедия
Фото © пресс-служба СТС

СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров. Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве.

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берётся дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьёва), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

«Моя первая роль сотрудника полиции, ещё и майора, — признавалась Анна Ардова. — Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюблённую начальницу в такой колоритной комедии».

Во втором сезоне Роман Постовалов и Кирилл Зайцев не только исполняют главные роли, но и выступают в качестве креативных продюсеров. «Конечно, при запуске продолжения на создателей всегда возлагается дополнительная ответственность. Но мы с Кириллом как креативные продюсеры хотим сделать второй сезон значительно круче. Есть ощущение, что с точки зрения юмора и экшена он будет богаче. Не сказать, что мы Томы Крузы, но в погонях, драках и других трюках поучаствуем», — делится Роман Постовалов.

Взрыв в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и сыре и другие приключения ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».

Предыдущая статья
«A Sinistra»: о чем новый роман Виктора Пелевина
Следующая статья
Обновленный павильон № 4 «Биология» отмечает годовщину со дня открытия

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru