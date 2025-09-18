«Солнце, море, два ствола»: Анна Ардова появится в комедийном хите

СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров. Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве.

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берётся дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьёва), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

«Моя первая роль сотрудника полиции, ещё и майора, — признавалась Анна Ардова. — Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюблённую начальницу в такой колоритной комедии».

Во втором сезоне Роман Постовалов и Кирилл Зайцев не только исполняют главные роли, но и выступают в качестве креативных продюсеров. «Конечно, при запуске продолжения на создателей всегда возлагается дополнительная ответственность. Но мы с Кириллом как креативные продюсеры хотим сделать второй сезон значительно круче. Есть ощущение, что с точки зрения юмора и экшена он будет богаче. Не сказать, что мы Томы Крузы, но в погонях, драках и других трюках поучаствуем», — делится Роман Постовалов.

Взрыв в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и сыре и другие приключения ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».