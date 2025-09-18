АртМосковия: регламент публикаций, оплата

«A Sinistra»: о чем новый роман Виктора Пелевина

В издательстве «Эксмо» вышел новый роман Виктора Пелевина — «A Sinistra», пятая книга цикла Transhumanism Inc.. Читателю предстоит попасть в философскую игру, действие которой развернется в XVI веке.

Главный герой цикла, баночный оперативник Маркус Зоргенфрей, по приказу адмирала Ломаса оказывается в симуляции средневековой Вероны. Чтобы расследовать исчезновение мозгов из секретных цереброхранилищ, ему предстоит примерить личину алхимика и мага, на время стать Ромео и соблазнить Джульетту, победить герцога Эскала и вступить в поединок с Повелителем Времени. Чем больше испытаний проходит герой, тем яснее понимает: можно обладать властью, богатством и сверхспособностями, но при этом потерять главное — душу.

«A Sinistra» сочетает в себе элементы авантюрного плутовского романа, философского трактата и постироничного памфлета. Сюжет построен по принципу компьютерной игры. Он ведет читателя от уровня к уровню, к финальной битве и — к поиску подлинного опыта души.

Название книги переводится как «Левый Путь» — путь обмана, алхимии и масок. Можно ли через иллюзии и симуляции прийти к Истине? И возможно ли сохранить себя в мире, где корпорации и технологии подменяют реальность? «A Sinistra» — это роман о выборе, масках и компромиссах, о подлинности в эпоху симуляций.

Также стоит отметить, что Плюс Студия совместно с кинокомпанией Gala production работает над сериалом «Трансгуманизм Inc.» по одноименному роману Виктора Пелевина. Режиссером экранизации выступает Василий Бархатов.

