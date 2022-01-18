Сольный концерт Сергея Эфрона прошел на главной сцене ДЕПО

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В день празднования Старого Нового Года на главной сцене ДЕПО состоялся большой сольный концерт главного городского лирика, автора и исполнителя Сергея Эфрона.

сергей эфрон - клуб депо

Концерт прошел под аккомпанемент живых инструментов в составе: Денис Мельникову — саксофон; Бэнд Live Karaoke – Анатолий Климов (художественный руководитель); Марк Ералиев (барабаны); Анастасия Гуга (виолончель); Евгений Бортников (бас-гитара); Александр Якушев (электрогитара); Полина Горбунова (клавиши).

В рамках концерта исполнитель представил публике как выпущенные песни, которые звучат на радио «Милицейская Волна» и «Дорожное Радио», на телеканалах RU TV и MUZZONE, а также абсолютно новые композиции написанные специально для концерта.

Сергея пришли поддержать его коллеги по сцене: Паша Руденко, Ирина Летина, Максим Заяц, Роза Мажонц, Арина Бережная и многие другие.

«14 января 2022 в фудмолле «ДЕПО» в самом сердце столицы состоялся мой большой сольный концерт! Для меня это очень важное событие и шаг вперёд!» — делится Сергей.

Фото – Александра НИКОЛЬСКАЯ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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