Танцевальный мотив и лирическое наполнение: новый трек и клип Вячеслава Макарова

Уже Танцевальная музыка с эмоциональным вокалом и пронизывающими строчками, позволит слушателю погрузиться в воспоминания собственной love-story.

«Твоя история любви она закончена, где-то на полочке, больше ни ты, ни я, прости, мосты разведены и больше не звони» — поет Вячеслав Макаров.

Подобные чувства хоть раз в жизни переживал каждый человек при расставании с любимым. Когда отношения полностью разрушены, вы оба понимаете, что нужно расстаться, даже несмотря на ту любовь, что есть между вами.

«Но ты выбрала сама тот путь, где невозможно все вернуть, и наш корабль просто тонет» — звучат строки нового трека.

Также 3 июня вместе с треком «Твоя история» выйдет и клип, который снят по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», где Вячеслав примерил на себя образ Вронского. Видеоклип поможет еще больше погрузиться в атмосферу песни, музыки и, отпустив все, вытанцевать свою печаль.

«У меня была температура, а отменить съемки было невозможно. Очень было много вложено труда и ресурсов в подготовку. Я выпил обезболивающее и жаропонижающее, и это тот случай, когда ты на безумном энтузиазме и желании сделать классную работу забываешь о всех сложностях, погрузившись в работу. Самое удивительное, что на след день я выздоровел. Но, пожалуй, это было то испытание, которое нужно было пройти, чтобы доказать в первую очередь себе, что я люблю то, что я делаю! И не переживайте, никто из съёмочной группы не заболел, мы соблюдали дистанцию», — рассказывает Вячеслав о съемочном процессе.

Слушайте трек на всех цифровых площадках 3 июня и смотрите клип!

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