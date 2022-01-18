МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ): в Международной молодежной библиотеке впервые представлены иллюстрации Игоря Олейникова

Игорь Олейников (р. 1953) — один из самых известных иллюстраторов России, лауреат премии Ганса Христиана Андерсена 2018 года (главная международная награда авторов детских книг и иллюстраций). Его работы были изданы в Великобритании, США, Швеции, Японии.

Игорь Олейников автор работ к произведениям русской классической литературы – «Носу» Николая Гоголя, «Коньку-Горбунку» Петра Ершова. В Германии же творчество художника практически неизвестно, однако у жителей баварской столицы появилась чудесная возможность узнать познакомиться с творчеством иллюстратора ближе.

Тонкий и одновременно загадочный и причудливый мир Игоря Олейникова разместился в читальном зале и галерее библиотеки. Мир художника можно назвать сюрреалистическим, в нем рядом обитают самовар и слоны, продавщица с дынями – с аистом, арфой или компьютером в зеленом оазисе. Он любит детскую поэзию Иосифа Бродского и игру слов Даниила Хармса. Иллюстрации к подростковой литературе («Война миров» Г. Уэллса или «Охота на Снарка» Л. Кэрролла) обретают уже мрачные, небогатые красками тона.

Выставка открыта до 26 июня 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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