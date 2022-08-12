В Москве выбрали участников супершоу «Пламенные сердца»

В Москве стали известны финалисты Всероссийского конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01». На конкурс было подано свыше 4000 тысяч заявок от детей и подростков со всей страны — от Калининграда до Иркутска и Хабаровска. По правилам конкурса финалистами должны были стать 35 талантливых юных артистов, однако, жюри приняло решение увеличить их количество до 36 человек.

«Я абсолютно уверен в том, что похвастаться настолько сильным составом детей-участников как у нас, может не каждый музыкальный проект не только у нас в стране, но и в мире. Каждый финалист уникален, самобытен и, несомненно, одарен. Была бы моя воля, я взял ещё больше детей в финал, но правила есть правила. Если у кого-то не получилось в этому году, будем ждать заявок в следующем», — прокомментировал итоги отбора автор и режиссер-постановщик конкурса Дмитрий Бикбаев.

Со второй недели августа всех финалистов ждет программа творческого и личностного развития в Москве с познавательными экскурсиями, общением и мастер-классами с ярчайшими звездами эстрады и кино — певицей Полиной Гагариной, режиссером театра Алексеем Франдетти, музыкальными блогерами-миллионниками NANSI & SIDOROV, певицей Татьяной Шаманиной (Guru Groove Foundation), коллективом «Soul Kitchen», участниками популярных музыкальных телепроектов и ведущими артистами столичных мюзиклов. За 2 недели в Москве ребята научатся самостоятельно создавать аранжировки, узнают, как держаться перед камерами, познают секреты исполнительского мастерства.

Кульминацией проекта станет музыкальное шоу «Пламенные сердца», премьера которого будет транслироваться в прямом эфире на многотысячную аудиторию. В основу сюжета легли реальные истории настоящих героев — подвиги пожарных и спасателей, борющихся с последствиями стихийных бедствий, и храбрые поступки наших современников, которые уже в юном возрасте своими действиями повлияли на судьбы людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Репетировать шоу с ребятами будут признанные мастера исполнительских искусств — заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, режиссер Дмитрий Бикбаев, педагог взрослого и детского «Евровидения», музыкальный продюсер участников шоу «Голос» и «Голос. Дети», «Синяя птица» Николай Чермошенцев, участницы шоу «Танцы на ТНТ» сестры Настя и Вика Михайлец и другие.

Следить за всеми этапами проведения финала конкурса «Соло 01» сможет каждый — на протяжении всего проекта в социальной сети «Вконтакте» будут регулярно выходить серии видео дневников проекта, в которых юные артисты будут делиться своими переживаниями, связанными с подготовкой шоу.

Премьера музыкального супершоу «Пламенные сердца» состоится в Москве 18 августа в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.

«Мы очень гордимся, что двое победителей благотворительной программы МТС по развитию детского творчества «Поколение М» присоединились к музыкальному проекту «Соло-1». Своей историей успеха они показывают, что благодаря цифровым технологиям удивительные возможности открываются для детей из любого уголка нашей страны. Мы рады за наших звездочек и ждем яркого шоу «Пламенные сердца», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Зрителями первого оффлайн-показа станут дети и подростки, эвакуированные в Московскую область из зоны проведения специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик.

Конкурс проводится по инициативе членов мотоклуба «Пламенные сердца», являющихся сотрудниками Главного управления МЧС России по г. Москве, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства г. Москвы. Организатором Конкурса выступает Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

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