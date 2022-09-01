Сотрудники музея в Свияжске научились создавать инклюзивные проекты

Сотрудники музея-заповедника «Остров-град Свияжск» открыли для себя инклюзивную среду, благодаря экспертам благотворительного фонда «Гольфстрим».

«Сейчас наличие инклюзивного направления – является практически обязательным для музеев, которые хотят поддерживать высокий, профессиональный статус. Доступность – это не только про физическую среду, это про обученных сотрудников, про доступность информации и принятие других людей», — поясняет специалист по инклюзии проекта «Искусство быть» Алена Карбасова, сотрудник БФ «Гольфстрим». Сотрудники научились понимать потребности людей с инвалидностью, общаться с ними на одном языке и создавать просветительские проекты, доступные для каждого.

В цикл образовательных мероприятий для сотрудников музея были включены лекции по инклюзии, где они узнали про инклюзивные российские и мировые проекты, выяснили, что такое инклюзия, узнали про этику общения, погрузились в проект «Искусство быть».

Опробовать полученные навыки музейные сотрудники смогут на предстоящем мероприятии – выставке «Искусство быть: запредельно близко» и её параллельной программе, которая откроет двери для посетителей с 11 сентября по 13 ноября 2022.

«Теперь музей-заповедник «Остров-град Свияжск» сможет расширить аудиторию посетителей и стать яркой точкой в активно развивающемся инклюзивном туризме», — объясняет специалист по инклюзии проекта «Искусство быть» Алена Карбасова.

Подобный профессиональный скачок повторили еще два музея: Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина.

Во Владимире сотрудники музея опробуют свои знания уже в декабре этого года, а в Иваново в конце зимы.

Жители и гости Татарстана смогут посетить инклюзивную выставку в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» с 11 сентября по 13 ноября.

Художники через арт-объекты расскажут, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры. Свияжск можно будет исследовать с помощью зин-карт.

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