Антон Чехов — самый популярный автор книг из школьной программы

Специально ко Дню знаний крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес изучил данные за последний год и составил список наиболее популярных авторов книг из школьной программы (по количеству покупок и бесплатных скачиваний). Пальма первенства принадлежит Антону Чехову. На втором месте расположился Федор Достоевский, на третьем — Михаил Булгаков. Чаще всего пользователи скачивают «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанскую дочку» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя.

В преддверии Дня знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, ЛитРес изучил статистику сервиса по общим скачиваниям за последний год (бесплатные скачивания и покупки) с целью выяснить, какие авторы произведений из школьной программы и книги в этой категории пользуются наибольшим спросом у аудитории сервиса.

В рейтинг самых востребованных авторов попали исключительно представители отечественной классики. На первом месте оказался Антон Чехов, выдающийся писатель и профессиональный врач. За последний год пользователи скачали его книги более 523 000 раз. Серебряная медаль принадлежит одному из лучших романистов мирового значения Федору Достоевскому. Бронза досталась Михаилу Булгакову, получившему широкую известность благодаря легендарной книге «Мастер и Маргарита». Четвертую строчку занял Александр Пушкин — великий поэт и прозаик, автор произведений, составляющих культурный код нашей страны. Замыкает первую пятерку рейтинга Лев Толстой, создатель романа-эпопеи «Война и мир». Знаменитая книга изучается в школах более 100 лет, с 1905 года, а также входит в список лучших произведений всех времен по версии журнала Time. В топ-10 также вошли Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Иван Гончаров, Александр Грибоедов и Иван Бунин.

Что касается наиболее популярных произведений из школьного курса по литературе, то в первую десятку списка вошли только электронные книги русских авторов. Первое место уже второй год подряд достается роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» с глубокой философской подоплекой. На второй строчке расположилась историческая повесть «Капитанская дочка» Александра Пушкина. В центре сюжета — доблестный Петр Гринев, который на фоне всеобщего хаоса встретил любовь и не растерял веру в лучшее. Третья позиция закрепилась за поэмой «Мертвые души» Николая Гоголя. Над ней знаменитый писатель работал целых семнадцать лет. Следом идут роман в стихах «Евгений Онегин» и бессмертная комедия «Горе от ума» Александра Грибоедова. В топ-10 также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Война и мир» Льва Толстого, «Обломов» Ивана Гончарова, «Вишневый сад» Антона Чехова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

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