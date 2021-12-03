Социальный контент должен быть вкусным и креативным

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» объединил аудитории волонтеров, НКО, КСО-бизнеса и медиа. Подразделения холдинга «Газпром-Медиа» обсудили на форуме современные подходы к генерации социального контента на сессии «Социальный контент: интересно и полезно». Представители RUTUBE и профессионалы анимации обсудили социальный контент на Международном форуме «Мы вместе».

Участниками дискуссии стали директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Федоров, генеральный директор анимационной студии ГПМ-КИТ Альбина Мухаметзянова, директор департамента цифровых коммуникаций RUTUBE Юлия Талапанова, модератор сессии – главный редактор портала «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова.

Профессионалы обсудили роль медиа в формировании социально осознанного общества и подходы компаний к созданию социального контента, интересного для современного зрителя/пользователя. По мнению спикеров, сегодня появляются новые жанры и форматы социального контента, а социальная тематика становится одним из важных направлений в производстве ТВ- и digital-контента.

«Мы с радостью отмечаем, что у социальных проектов появилась качественная лояльная аудитория. Также появляются в большом количестве социально значимые идеи. И это здорово, потому что у RUTUBE им есть применение. С этой целью мы и проводим питчинги: если будет классная идея, мы готовы в нее инвестировать, обеспечить продакшн и воплотить ее в жизнь. На сегодняшний день мы единственные, кто предлагает авторам подобные условия. В России такого нет. Если это будет крутой социальный проект, мы с готовностью реализуем его вместе с автором», – говорит директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Федоров.

«Слово «полезно» звучит для детей так же невкусно, как слово «брокколи». Попробуйте накормить ребенка брокколи. Представили? Поэтому полезный социальный контент, приводящий к осознанности, просто должен быть вкусным и креативным. В этой работе мы идем от понимания, кто такие современные дети, какие есть запросы в семейной аудитории. Современные дети уникальны: им открыт весь мир через окно в гаджете, причем чуть ли не раньше, чем они начинают ходить; они вынуждены жить в мире, где все происходит очень быстро и потому их важно заинтересовать, соревнуясь с огромным потоком информации; они много могут сами, если их заинтересовать – найдут всю информацию. В партнерстве с RUTUBE в социально-ориентированном проекте «Лесенка-знаний: мастерство» мы решаем уникальные задачи: развитие интереса к профессиям и ручному труду, а это ранняя профориентация, развитие интереса к истории России через образ Петра I, которому в 2022 году «стукнет» 350 лет, а это и про любовь к своей стране.

Для нас такие проекты своего рода интеллектуальное волонтерство – короткий креативный формат становится точкой старта в становлении интереса к профессиям и истории России. Мы вовлекаем детей в игру-квест на понятном им языке анимации и держим интерес за счет элементов геймификации. Уверены, после просмотра сериала дети вместе с родителями начнут искать подробности о Петре, о профессиях, дискутировать по этому поводу. «Лесенка» стартует в 2022 году, но думаю, она может открыть множество интересных, в том числе социальных тем. Важно просто делать это качественно, креативно и ответственно», – отметила важность креативного подхода к созданию социального контента генеральный директор анимационной студии ГПМ-КИТ Альбина Мухаметзянова.

RUTUBE – национальный видеохостинг, проводник в мир UGC-контента, сторителлинга и ТВ-проектов. Это социальный лифт для отечественных блогеров, стартовая площадка, где молодые блогеры и авторы — талантливая молодежь — могут заработать деньги и стать популярными. Для звёзд телеканалов RUTUBE — это альтернативная современная площадка для реализации творческих амбиций.

Анимационная студия ГПМ-КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа» создана в мае 2021 года, сейчас в разработке и производстве студии 12 проектов, разнообразных по сюжетам и форматам для детей от 0 до 12 лет и семейной аудитории. Среди них два социально значимых проекта, приуроченные к празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I и ориентированные на семейную аудиторию. Это проекты: «Лесенка знаний. Мастерство» и «Петр I. Факты и мифы».

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