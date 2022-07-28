Останкинская телебашня поддержит Международный день тигра

0
54

С 29 июля по 1 августа на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться ролик в честь Международного дня тигра с символикой Центра «Амурский тигр», а с наступлением сумерек – включаться оранжевая подсветка.

Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. Праздник учрежден в 2010 году на первом «Тигрином саммите» с целью информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

Также 29 июля – День рождения Центра «Амурский тигр», занимающегося изучением, сохранением и восстановлением популяции амурского тигра. Организация учреждена Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяФестиваль «Дни культуры Перу в Парке Кузьминки»

Похожие статьиПредоставлено автором