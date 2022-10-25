Создатели «Игры на выживание» анонсировали выход третьего сезона

Кинокомпания 1-2-3 Production пишет сценарий третьего сезона «Игры на выживание» для онлайн-кинотеатра PREMIER, — сообщила продюсер 1-2-3 Нелли Яралова.

Вероятнее всего, третий сезон популярного сериала «Игра на выживание» о группе людей, попавшей на жестокое шоу «Выживший», станет заключительным. «После съемок в Узбекистане мы должны выбрать еще более интересную, необычную, шокирующую локацию для съемок, чтобы повысить градус зрительского интереса», – поделилась подробностями Нелли Яралова.

В первом сезоне сериала «Игра на выживание» герои впервые оказались на шоу «Выживший», проходящем в жанре «королевской битвы». Участники в невыносимых условиях боролись за главный приз – 1 млн евро. Но вскоре выяснилось, что выигравший не просто получит деньги, а останется единственным выжившим в этом испытании. Съемки первого сезона проходили в Абхазии.

Второй сезон «Игры на выживание» стартовал эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER 6 октября. По сюжету, герои игры «Выживший» пытаются найти организаторов жестокого шоу и выяснить, что именно случилось с их родственниками, пропавшими в первом сезоне. Съемки «Игры на выживание – 2» проходили летом в Узбекистане в самые знойные и безветренные дни. Актеры, снимавшиеся в сериале, столкнулись с жарой 60+ градусов, изнуряющим пеклом. Некоторые из них получили во время съемок тепловой удар.

Главные роли во втором сезоне «Игры на выживание» исполнили: Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. Первый и второй сезоны “Игры” снимал режиссёр Карен Оганесян.

Какие актеры вероятно продолжат съемки в третьем сезоне «Игры на выживание» станет ясно в заключительной серии второго сезона, которая выйдет 17 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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