26 октября в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» открывается традиционная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Она пройдет уже в 11-й раз.

В экспозиции будет представлено более 50 картин авторов, работавших в Муранове в этом году, и мастеров, чьи произведения уже вошли в основное собрание музея. Несмотря на то, что музей-заповедник создавался как литературный, богатство представленных здесь предметов искусства делало его интересным и с художественной точки зрения. Во все времена сюда стремились художники, привлеченные эстетическим совершенством дома, очарованием окрестностей, гостеприимством людей «старой большой культуры».

Выставка олицетворяет жизнь русской дворянской усадьбы, в которое заметное место всегда занимало художественное творчество. «Мемориальную стену» экспозиции составят произведения пяти авторов, приуроченные к нескольким памятным датам.

Основная часть экспозиции – это работы Сергея Филитова, Алексея Миронова, Ларисы Кучеренко, Артёма Киракосова, Елены Догониной, Евгения Федоськина, Оксаны Гончаровой, Татьяны Мегал, Ольги Комаровой, Марины Бодриной (Санкт-Петербург). Впервые в проекте примет участие питерская художница Марина Логинова, которая представит композицию, выполненную на стекле.

В рамках выставки пройдут кураторские экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка будет работать до 4 декабря 2022 года. На все программы можно купить билет по «Пушкинской карте».

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