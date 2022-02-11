Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» выпустили аудиосказки по мотивам мультсериала «ДиноСити»

11 февраля 2022 года на всех музыкальных платформах стартовала премьера – «ДиноСити: Сказки большого города». Это 10 увлекательных аудиосказок для детей 3-6 лет по мотивам комедийного мультсериала «ДиноСити» от ГК «Рики» (правообладатель брендов «Смешарики» и «Фиксики»), рассказывающего про повседневную жизнь города динозавров и его обитателей.

«Аудиосказки – это первый подобный опыт в рамках проекта «ДиноСити». Мы очень старались, чтобы истории получились весёлыми, увлекательными, познавательными и помогали детям развивать воображение. Интересен сам формат подачи сюжетов. Рассказанные от первого лица персонажей-детей, динозаврика Рики и его старшей сестры Тиры, они воспринимаются, как разговор с хорошим приятелем, с которым ты давно знаком и знаешь о нём, почти всё. Искренне надеемся, что слушателям понравятся наши сказки и вовлекут их в процесс фантазирования и творчества», – отметила Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики».

В первом выпуске юные слушатели узнают почему нужно быть вежливым, как выглядит Макаронный Монстр, где находится Созвездие Дракона, какие правила важно знать каждому динозаврику и многое другое.

Автор всех историй – Татьяна Белова, известная по проекту «Смешарики». Стоит отметить удобный хронометраж каждой сказки – всего 5-6 минут. За это время ребенок узнает интересный рассказ и не успеет заскучать.

В конце альбома слушателей ждёт бонус-трек – заглавная песня к проекту «ДиноСити».

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