Спектакль «Человек из Кариота» по повести Леонида Андреева покажут в Боярских Палатах

«Человек из Кариота» — путешествие впечатлений по пространству Боярских Палат. Взяв за первоначальную точку повесть «Иуда Искарит» Леонида Андреева команда создателей спектакля остались верны «совершенно свободной фантазии на тему о добре и зле».

Спектакль постоянно эволюционирует. Каждый показ становится не похож на предыдущий — имея начальную и финальную точку истории, все артисты вместе со зрителем каждый раз заново проходят этот путь, наполняя его актуальными на момент показа впечатления, мыслями и переживаниями.

Колебания между позициями с диаметрально противоположными идеями мы исследуем через вертеп, документальный театр, музыкальный перформанс, голографию и цирк.

Ближайшие показы состоятся 29 и 30 сентября в 20:00 в Боярских Палатах.

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