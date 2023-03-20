В филиале РГБМ открывают к показу семейный альбом купца В.Д. Носова

20 марта в 17:00 в Особняке Носова, филиале РГБМ, состоится открытие фотовыставки «За страницами семейного альбома: к 175-летию купца В.Д. Носова». На выставке можно увидеть более 70 архивных фотографий, отобранных из огромного количества фотокарточек и корреспонденции в виде писем и открыток, предоставленных для работы Молодежному историко-культурному комплексу «Особняк Носова» наследниками Носовых.

Выставка «За страницами семейного альбома» — это целая история семьи Носовых, отразившаяся в фотографиях конца XIX — начала ХХ века. Все представленные фотокарточки бережно хранились в архивах наследников: Ольги Кирилловны Карасевой (Августа Носова) и Татьяны Васильевны Мигиной (Татьяна Носова) и были любезно предоставлены для выставки, приуроченной к юбилейному году. Сам В.Д. Носов увлекался фотографией, и наиболее ценно то, что большое количество снимков в отличном состоянии. Настоящей драгоценностью являются стеклянные стереослайды семьи, которые были переданы в дар Особняку Носова Т.В. Мигиной.

Выставка расположена в гостиной, одной из самых красивых комнат Особняка. С фотографий смотрят его обитатели, жившие здесь в начале ХХ века, они приходили в отчий дом на праздничные и табельные обеды, общались, грустили и веселились.

Выставка работает до 10 апреля 2023 года, вход свободный.

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