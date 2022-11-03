Спектакль в ресторане? Возможно!

Спектакль в ресторане? Когда ты — не зритель, а гость, которого пригласили на бракосочетание? И ты — внутри настоящего свадебного действа, где есть все: от песен и плясок до мужских дрязг и драки, и нет только невесты, которую публика не видит? Пожалуйста — «Тестостерон». Ресторан «Дача Гашека» в Москве. Названия говорят сами за себя.

Этот спектакль кардинально отличается от других постановок, он — яркий образец постановки нового формата, в то же время возвращающий нас к истокам —к театральному искусству Древнего Рима, Древней Греции. Это действо — в ресторане: хлеб и зрелища в своём единстве. И ещё, конечно, вино. Все это — для тех, кому скучна театральная классика – рассказывает продюсер Эдгар Гизатуллин.

В спектакле задействованы только мужчины — семь персонажей. Действие происходит в ресторане, и гости — в данном случае зрители — являются непосредственными участниками свадьбы. Они — друзья будущего мужа или жены. Когда главные герои играют спектакль, то напрямую контактируют с гостями, они с ними на «ты». И это создает близкий контакт актера и публики. Чему также очень помогает отсутствие кулис, сцены, как таковой, партера, а актеры существуют прямо здесь, в метре от гостей и поэтому не должен выключаться, ведь они всегда остаются в поле зрения зрителя.

«Наш спектакль отличается от других постановок — мы используем песни, мы используем формат праздника, в данном случае свадьбы, — рассказывает режиссёр Евгений Балтин, у которого есть свой театр «Чё», и он — пацанский, — зрители могут просто прийти в ресторан, расслабиться, выпить, поесть и заодно посмотреть зрелище. Это не обязывает их, как в театре, смотреть, молчать. У нас там совершенно нет четвертой стены, и зрители и актеры контактируют напрямую друг с другом. И это создает у зрителей интимность — осознание того, что они могут быть с актерами на «ты». Этот формат достаточно успешный, очень интересный, потому что в наше время люди хотят какой-то расслабленности, легкости, непринужденного веселья, где нет каких-то определенных рамок. В данном случае наш спектакль предлагает им такое зрелище, где они могут почувствовать себя гостями на свадьбе. На свадьбе, которая не состоялась».

Сам спектакль представляет собой пронизанное иронией мультимедийное действо — очень смешное, яркое, понятное в любой стране и на любом континенте. Собственно, даже не особо ясно, где происходят события, но, судя по русскоязычным песням, скорее всего в России. Хотя, может быть, это Польша или Чехия. Жених — молодой орнитолог, невеста — начинающая поп-звезда. Вдруг выясняется, что она — любит другого и это становится поводом сбежать, оставив алтарь опустевшим. И дальше мы узнаем, что в таких случаях говорят мужчины, которые в итоге вдруг все отказываются родственниками. Происходит много веселой кутерьмы, а заканчивается все просто блестяще.

В спектакле задействованы в основном актеры театра Евгения Балтина «Чё», такие как: Александр Туравинин, Вячеслав Щенин, Георгий Николаев, Александр Мишунин, Алексей Сафриян, Руслан Дегиев, Алдар Кагаев, Алексей Нечeпуренко и Евгений Бадамшин, Эрик Галлямов, Константин Соколов и Батраз Засеев.

Формат постановки позволяет максимально избегать театральных условностей — действие происходит здесь и сейчас, а все зрители являются непосредственными участниками события.

И режиссер убеждает публику, что актеры не играют на сцене, а действительно происходит некое событие, и те персонажи, которые говорят какой-то текст, как-то взаимодействуют, реально попали в эти обстоятельства и прямо сейчас ищут, как решить проблему. И актёры играют без остановки, не выключаются из роли, удерживая непосредственно прямой контакт, который требует импровизации.

И все это обеспечивает публике, выбравшей «Тестостерон», лучшую возможность удовлетворить свою главную потребность: хлеба и зрелищ! И — что немаловажно — отвлечься от действительности и перенестись в почти реальный мир свадьбы, которая не свадьба, то есть беспечно и весело провести время в мире иронии, смеха, любви, интриг и всевозможных приколов.

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