Спектакли театра «Русский балет» имеют большую популярность среди зрителей

В ближайшие четыре недели Московский областной государственный академический театр «Русский балет» покажет свои постановки в пяти городских округах Подмосковья.

Жители и гости Звездного городка увидят спектакль «Чиполлино», во Фрязино и Краснозаводске городского округа Сергиев Посад будет представлен «Сказочный мир балета», в Жуковском – «Привал кавалерии. Дивертисмент», а в Долгопрудном – знаменитое «Лебединое озеро».

Отметим, что именно «Лебединым озером» театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева открыл нынешний, 41-й по счету, сезон.

Бессмертное творение П.И. Чайковского было первым многоактным балетом в репертуаре молодой труппы театра «Русский балет». Премьера состоялась в 1989 году на сцене Кремлевского дворца. С тех пор балет «Лебединое озеро» был представлен более двух тысяч раз и неизменно пользовался огромным успехом.

В целом у театра богатейший репертуар, большую часть которого занимает классическое наследие. Признание «Русскому балету» принесли также авторские постановки художественного руководителя театра – от хореографических миниатюр до полнометражных постановок самых разных жанров, стилей.

Спектакли театра регулярно собирают аншлаги – в прошлом сезоне их посмотрели более 43 тысяч человек.

23 сентября – Звездный городок, Дом космонавтов – «Чиполлино» (начало в 18.00).

25 сентября – Фрязино, ДК «Исток» – «Сказочный мир балета» (начало в 16.00).

30 сентября – Краснозаводск, КДЦ «Радуга – «Сказочный мир балета» (начало в 18.00).

8 октября – Жуковский, Дворец культуры – «Привал кавалерии. Дивертисмент» (начало в 17.00).

16 октября – Долгопрудный, Театр «Город» – «Лебединое озеро» (начало в 17.00).

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