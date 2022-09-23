ВДНХ рассказала о планах развития культурно-просветительской программы

21 сентября в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная одному из приоритетных направлений развития Выставки — «ВДНХ Знание». Были презентованы концепция и программа мероприятий просветительских и профориентационных активностей для гостей Главной выставки страны.
В рамках пресс-конференции заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук, руководитель Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная и начальник управления образовательной деятельности Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Елена Якубова рассказали о направлении развития Выставки — «ВДНХ Знание», о концепции, проектах и их ключевых мероприятиях.
Заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Жук рассказала о стратегии развития культурно-просветительской деятельности на территории Выставки: «Сегодня ВДНХ стремится создать все необходимые условия для разнообразного отдыха москвичей и гостей столицы. В рамках направления развития «ВДНХ Знание» реализуются собственные программы и проекты резидентов Музейного города. Каждый сезон мы разрабатываем насыщенную программу мероприятий, объединяющую самые актуальные темы и форматы».
Проекты направления «ВДНХ Знание» нацелены на предоставление возможности для развития и самореализации, объединяя актуальные форматы и темы. В рамках направления для гостей работает флагманский проект «Знание. ВДНХ», куда входят интеллектуальный хаб, арт-лаборатория, камерные спектакли и концерты. Основные площадки — павильон «Рабочий и колхозница», Музей славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация».
«Флагманским проектом направления является бесплатная междисциплинарная культурно-просветительская программа «Знание. ВДНХ». В рамках проекта этим летом прошло свыше 150 мероприятий: лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры, которые объединили вместе 10 тысяч посетителей на различных площадках Выставки», — отметила руководитель Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.
Этой осенью ВДНХ приглашает посетить культурно-просветительские программы в центре «Космонавтика и авиация», Музее славянской письменности «Слово», павильоне «Рабочий и колхозница», эколого-просветительских центрах «Пчеловодство» и «Цветоводство». Так, в центре «Космонавтика и авиация» 22 сентября в 19:00 пройдет лекция «Основы интересной истории», 23 сентября в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится литературно-просветительская программа Алисы Гребенщиковой «Дороги Майи Ганиной», а 29 сентября в 19:30 в Музее славянской письменности «Слово» гости смогут принять участие во встрече читательского клуба «Школьная классика для взрослых».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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