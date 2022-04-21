Спорт на грани искусства: что нужно знать о бальных танцах

Спортивные бальные танцы — спорт или искусство? Каждый ли может попробовать себя или нужны определенные способности и талант? Как танцевальный спорт меняет жизнь? На все эти вопросы нам ответила мастер спорта по спортивным бальным танцам и основательница школы Ideal Dance для любителей и профессионалов Ольга Тарасова.

– Ольга, какую роль танцевальный спорт играет в вашей жизни?

– Танцы для меня — жизнь, дело, которому я посвящаю всю себя, вкладываю в него энергию, силы и время. Это большой путь, который я начала в свои 5 лет — от спортсменки, когда я сама развивалась и достигала высот, до преподавателя и наставника — теперь накопленным опытом и знаниями я делюсь со своими учениками.

– Как началась ваша танцевальная карьера? Почему вы решили связать жизнь с танцами?

– В детстве меня, как и многих, отвела на танцы мама. Тогда еще не было цели стать хореографом или спортсменом — хотелось лишь исправить строение ног, поставить осанку и развить пластику. Но постепенно, от занятия к занятию, бальные танцы приобретали все большее значение в моей жизни — и вот я с ними уже более 30 лет.

– Не жалеете о вашем выборе?

– Никогда не жалела. Считаю, что мне очень повезло — в любимом деле я нашла свое призвание. Вернее, когда я наконец поняла, в чем мое предназначение, оно совпало с моей деятельностью. Это та миссия, которую я для себя определила — стать наставником для юных спортсменов, и просто детей, показать им красоту и глубину бальной культуры и продемонстрировать, что это гораздо больше, чем просто спорт.

– Чему вас научили танцы?

– Танцы оказали огромное влияние на формирование моей личности. Я реализовалась как спортсменка, выбрала вектор, по которому будут двигаться жизнь и карьера, получила соответствующее образование. Как я сейчас выгляжу, с кем общаюсь, что люблю и умею — все это дали мне именно танцы.

Самый главный урок, полученный благодаря танцевальному спорту — не нужно бояться совершать ошибки. Когда сто раз сделаешь в зале какой-то элемент неправильно, на сто первый получится идеально. И с каждым движением ты будешь становиться сильнее, пластичнее, профессиональнее. На тренировках мои ученики воспитывают в себе силу воли, характер, упорство. Это качества, которые помогают не только в спорте, но и в жизни.

– Какие сложности пришлось преодолеть в карьере?

– Были сложности с поиском партнера. Прежде чем встать в пару, в которой я начала добиваться настоящих высоких результатов в спорте, я прошла путь длиной в 13 лет, состоявший из ежедневных тренировок, отработок элементов, непрерывного развития навыков и умений. Но зато за этот период я научилась преодолевать трудности и четко осознавать свои сильные стороны.

– Какие виды бальных танцев существуют? Какая программа вам ближе?

– В танцевальном спорте существует несколько основных программ: европейская (или стандарт), латиноамериканская (латина), двоеборье или «десятка» (латина и стандарт вместе) и секвей (шоу-постановки). Также есть направление Формейшн — соревнования танцевальных ансамблей. Еще сегодня становится популярной вариация европейской программы под названием Американ Смус.

С детства я танцевала десять танцев, даже была вице-чемпионкой Словении по двоеборью. Но ближе мне все же латиноамериканская программа, я преподаю именно ее.

– Расскажите об истории бальных танцев. Когда они появились и как отделились от других направлений?

– Бальные танцы исполняли на балах еще в 19 веке — тогда их называли «бытовыми». С каждой эпохой они видоизменялись, дополнялись, в разных странах появлялись свои особенности хореографии. Самая большая популярность пришла к танцам в Англии, где при Императорском обществе был создан специальный Совет по бальному спорту. К слову, Англия до сих пор считается своего рода Меккой для профессиональных танцоров. Например, технику исполнения мы и сейчас изучаем по учебнику британского преподавателя Уолтера Лайерда.

– Есть стереотип, что танцы — это женский вид спорта. Бальные танцы сегодня популярны среди мужчин?

– Да, если говорить о детском спорте, мальчиков меньше, чем девочек. Но к 14-16 годам ситуация сильно меняется — в этом возрасте многие девушки уже бросают заниматься, а парни остаются и достигают высокого уровня квалификации.

Я считаю, что спортивные бальные танцы — один из самых мужественных видов спорта. На занятиях молодой человек понимает, как направлять партнершу в танце, учится чувствовать и слышать ее. Мне кажется, умение двигаться и вести в танце девушку — важный и полезный навык для каждого юноши. Недаром это было обязательным умением в высших кругах прошлых столетий.

– На ваш взгляд, бальные танцы — это больше искусство или спорт? Почему?

– В первую очередь, конечно, искусство, но без спортивной составляющей оно бы было вялым и неинтересным. Невозможно показать крутую технику, если тело не готово к физической нагрузке.

Многие думают, что танцы не имеют ничего общего со спортом. Но они скорее всего никогда не бывали на тренировках в сильных хороших клубах. Там ребята проходят серьезную подготовку: ежедневно отрабатывают технические элементы, занимаются ОФП, изучают смежные танцевальные дисциплины, актерское мастерство. Для этого необходимы выносливость и сила воли. Поэтому я бы сказала, что танцы — это спортивное искусство, синергия красоты, пластики и физической силы.

– Можно ли стать чемпионом только благодаря физическим навыкам? Какова роль эмоций на соревнованиях?

– Помимо техники для танцора очень важен такой элемент как personality — это стиль, образ, характер спортсмена. Чемпионами становятся те пары, от которых на паркете невозможно отвести взгляд: интересные, яркие, эмоциональные и непохожие на других.

– Бальные танцы — спорт только для талантливых и творческих людей? Какие способности требуются для занятий?

– В бальных танцах может добиться успеха абсолютно любой человек. Это наше отличие от других, в том числе олимпийских видов спорта. У нас нет таких жестких отборов по антропологическим признакам. Потому что любого можно научить слышать музыку, выпрямлять колени или делать шпагат, чувствовать партнера, красиво и грациозно двигаться. И если у начинающего спортсмена еще пока нет никаких навыков, но есть желание заниматься и развиваться (и это главное условие), то он может достичь невероятных высот. Если приводят полного, “неуклюжего” ребёнка — это не приговор. В танцах дети удивительно меняются, если регулярно тренируются.

– Какие советы вы бы дали тем, кто только думает начать занятия бальными танцами?

– Главное — пробуйте! Не бросайте занятия, если на первой тренировке у вас ничего не получилось, дайте себе время, подождите, пока тело привыкнет к нагрузкам и определенной работе мышц. Постарайтесь получать удовольствие на тренировках, почувствовать музыку, характер каждого танца — это очень важно в бальном спорте.

Кроме того, большую роль в развитии танцовщика играет тренер. Найдите своего наставника, с которым будет приятно и эффективно работать, сходите на уроки в разные студии, посмотрите на коллективы и атмосферу в зале. Если не понравился тренер, это не значит, что везде так. Человеческий фактор никто не отменял. Если вы будете чувствовать себя комфортно, то желаемый результат точно не заставит себя ждать. Дерзайте!

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