Арт Москва – что ждет российский рынок искусства в ближайшем будущем

17 апреля в Гостином дворе завершила работу старейшая художественная ярмарка «Арт Москва». В этот раз в ней участвуют более 100 российских галерей. Представленные работы охватывают периоды как классического, так и современного искусства. В рамках этого события мы поговорили с Егором Молчановым, руководителем Artinvestment.ru и партнером галереи «Элизиум».

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, что представлено на вашем стенде?

– В целом, у нас большой разброс работ от классики до современного искусства, но все они объединены одной темой «От предмета к беспредметности». Сначала мы показываем классические картины, которые рисовали в конце XIX века художники В. Поленов, И. Айвазовский, а потом начинаем отслеживать, как менялось искусство на протяжении всего XX века до сегодняшних дней. У нас представлены работы Н. Крымова – это 1912 год, Н. Сапунова – это так называемые художники «Голубой розы», которые искали, как можно с помощью призмы импрессионизма показать, что они чувствуют и видят. После этого мы переходим к авангардному стилю: у нас представлены А. Экстер, В. Татлин, который является художником первой величины. Далее идут художники-нонкорформисты и шестидесятники (Второй русский авангард), которые в «оттепель» бросились догонять упущенное, пытаясь создать что-то новое. А в конце у нас присутствует современное искусство, то есть можно заключить, что на нашем стенде представлено все движение искусства от XIX к XXI веку.

– Все работы принадлежат галерее «Элизиум» и Artinvestment.ru?

– Да, все верно, у нас один стенд, один собственник и владелец. Мы вместе решили сделать такой стенд. У Artinvestment.ru есть раздел, посвященный XXI веку, а галерея «Элизиум» всегда занималась искусством XIX-XX вв, поэтому было решено показать работы последних трёх столетий, объединить их в одном проекте.

– Как давно вы занимаетесь арт-бизнесом?

– Бизнесом я занимаюсь уже больше 15 лет. В начале я работал в галерее «Элизиум», которая была создана в 1998 году, а потом начал заниматься проектом Artinvestment.ru – участвовал в его создании, а теперь уже 3 года как его возглавляю. За все время присутствия на арт-рынке в мои обязанности входило консультирование по вопросам покупки-продажи произведений искусства, по инвестициям в произведения искусства, арт-банкингу – помощь банкам в обслуживании заказов клиентов в области арт-рынка.

– Что за это время удалось сделать?

– За 15 лет удалось собрать много коллекций в искусстве первой половины XX века, в искусстве нон-конформистов и шестидесятников. Также удалось реализовать много интересных инвестиционных проектов: были собраны инвестиционные портфели из произведений искусства, которые впоследствии были успешно реализованы через русские и международные аукционы. Помимо этого, было проведено большое количество выставок, и аукцион Artinvestment.ru при моем руководстве стал одним из главных аукционов в России. Наш сайт сейчас развивается как главный информационно-аналитический портал по искусству и инвестициям в него.

– Почему вы участвуете в выставке? Какие основные причины?

– Главная наша цель — показать, что русский рынок продолжает работать. Более того, у нас появилось много новых вещей, которые мы хотим показать действующим клиентам и, возможно, новым покупателям.

Искусство сейчас, на мой взгляд, является главным способом сохранения капитала, в связи с волатильностью и ненадежностью валют, а также другими экономическими проблемами. Арт-произведения всегда во все времена оставались одним из главных источников и возможностей сохранения капитала, поэтому мы решили выйти с проектом, который совмещает в себе искусство XIX-XX вв, и даже современное, чтобы помочь покупателям сформировать разные долгосрочные портфели.

– Куда сейчас, в целом, идет индустрия арт-бизнеса в России?

– Индустрия арт-бизнеса сейчас будет развиваться в новом направлении. До этого мы так или иначе были интегрированы в международный рынок: на Западе проходили аукционы, посвященные русскому искусству, картины из России вывозились и продавались за рубежом, или, наоборот, покупались на иностранных аукционах и привозились на родину. Сейчас, в связи с последними международными событиями, покупка произведений искусства на западных аукционах стала крайне сложной задачей, а везти их в Россию – еще более невыполнимый шаг, поэтому индустрия будет развиваться внутри себя: цены будут расти, потому что не будет притока новых вещей, и спрос на хорошие вещи тоже будет расти. Я надеюсь, что за время такой вынужденной изоляции участники смогут сформировать сильные проекты, укрепятся галереи и аукционные дома, и российский рынок искусства будет жить даже активнее, чем до этого.

– Как вы считаете, искусство какого периода будет наиболее востребовано на ярмарке «Арт Москва»?

– Думаю, что люди будут вкладываться в первые, то есть понятные и большие имена – это самое надежное сохранение капитала. Современное искусство тоже прекрасно, но трудно предугадать, сколько будут стоить произведения нынешних художников в будущем. А сколько будет стоить Айвазовский, Крымов, Пименов или Коровин – примерно можно представить, они всегда остаются в цене.

– То есть известные работы сейчас более актуальны для ценителей искусства, коллекционеров?

– Современное искусство – оно скорее венчурное. Вы покупаете, но не знаете, сколько это будет стоить через 10 лет. С одной стороны, приобретение современных работ может стать очень хорошей инвестицией, которой в классическом искусстве никогда не достичь, потому что кратный рост там почти невозможен. Но в условиях нестабильности, которую мы наблюдаем сегодня, люди все-таки предпочтут, как мне кажется, покупать имена тех художников, чьи работы хранятся в музеях, у кого большая аукционная статистика продаж и которые прошли через многие кризисы.

– Наблюдаете ли вы изменения в ценах на искусство за последние 2 месяца?

– Пока цены не изменились. После мартовских событий они были немного снижены, но это было связано с волатильностью доллара и рубля. Сегодня цены находятся на прежнем уровне, также, как и в начале февраля. Однако, средний сегмент средних цен, к сожалению, пока встал и непонятно, какова будет стоимость искусства в дальнейшем. В ближайшие 2 месяца люди будут просто ждать.

– Какие можете перечислить сильные стороны отечественного арт-рынка (которые не страдают от внешних обстоятельств)?

– Из сильных сторон скажу, что за последние несколько лет отечественный арт-рынок сильно перешел в онлайн, многие галереи создали хорошие сайты с витриной картин, появилось много онлайн-аукционов с крупными предложениями. Несмотря на то, что большинство продавцов искусства находится в Москве, благодаря онлайн-торговле начинает расти число региональных покупателей, которые начинают интересоваться ценными предметами.

– Каким образом, на ваш взгляд, можно привлечь интерес к современному искусству, особенно в таких кризисных условиях?

– Как раз через выставки, ярмарки, поддержку художников, которым сейчас непросто, и через понимание, что у нас тоже есть прекрасные современные произведения. Но это все-таки долгий процесс, мы еще даже не в середине – ведь российскому современному искусству всего несколько десятков лет. Без поддержки государства это будет сложно.

– Кстати, о поддержке государства: ждете ли вы ее?

– Пожалуй, особой поддержки частного бизнеса в сфере искусства раньше не было. Надеюсь, что сейчас что-то изменится. Возможно, будут какие-то послабления на деятельность компаний, будет меньше налоговых проверок и галереям позволят сохранить рынок искусства.

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