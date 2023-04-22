Спортивно-исторический музей «Динамо» открыт для посетителей

В Петровском парке в Москве открылся новый высокотехнологичный музей «Динамо», созданный благодаря поддержке банка ВТБ. Новая точка притяжения на культурной карте столицы появилась к столетию Всероссийского физкультурно-спортивного Общества и посвящена людям, которые творили его историю, — спортсменам, тренерам и спортивным династиям.

«Когда мы приступали к созданию музея, сразу решили: он должен быть интересен и доступен всем – и ветеранам «Динамо», и обязательно молодежи, которая только начинает свои спортивные шаги», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. – Мы гордимся историей «Динамо» – она тесно перекликается с историей нашей страны. Наша задача сегодня – сделать так, чтобы те молодые ребята, для которых «спорт – не слово, спорт – судьба», имели все возможности и дальше совершенствовать профессиональные навыки. Уверен, впереди нас ждут большие победы. Мы будем этому активно содействовать».

В экспозиции музея — более 200 оригинальных экспонатов, а также интерактивные зоны, квесты, мультимедийные инсталляции и Медиатека, собравшая материалы об истории, географии и структуре Общества «Динамо». Здесь гости и жители Москвы могут увидеть великие символы спортивных побед — «Золотой мяч» Льва Яшина и факел Олимпиады-80, посмотреть на документы и редкие фотографии из архивов спортсменов, приобрести сувениры с символикой любимых команд.

Музей включает нескольких тематических зон: «Хронология», где собраны хроника и экспонаты; «Лица “Динамо”» — серия инсталляций с интерактивным рассказом о действующих лицах в истории Общества; «Стадион» — масштабная анимированная проекция, где можно узнать об эволюции стадиона «Динамо» и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; «Зал славы», впечатляющий блеском главных трофеев Общества; «Стань динамовцем» — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества «Динамо». В сувенирном магазине музея можно не только купить памятный подарок, но и узнать о возникновении и значении символики Общества «Динамо», о том, как менялась форма динамовских команд с течением времени, а также посмотреть редкие футбольные программки и открытки.

Среди героев музея — один из создателей Общества «Динамо» Павел Уралец, основатель самбо Виктор Спиридонов, основоположник хоккея в СССР Аркадий Чернышев и легендарный вратарь Лев Яшин, волейболистка Екатерина Гамова и хоккеист Александр Овечкин, создатели отечественной школы танцев на льду Елена Чайковская и Александр Горшков и многие другие — в мультимедийной инсталляции рассказ о спортсменах, тренерах и руководителях Общества оживает в цитатах и песнях современников, кадрах хроники и архивных снимках.

Отдельное внимание в музее уделяется образовательной программе, которая будет вовлекать не только тех, кто приходит на матчи, но и жителей района, включая детей, подростков и людей третьего возраста, а также широкую городскую аудиторию, которая интересуется спортом как частью современной культуры: историей спорта, архитектурой спортивных сооружений, спортивной модой и дизайном, отражением спорта в музыке и литературе.

Фото — Ольга АЛЕКСЕЕНКО, Спортивно-исторический музей «Динамо»

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