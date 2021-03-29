В Королёве провели первый региональный конкурс «МЕДИАактивность библиотек Московской области»

Мос­ков­ская губерн­ская уни­вер­саль­ная биб­лио­те­ка про­ве­ла в Коро­лё­ве пер­вый реги­о­наль­ный кон­курс «МЕДИА­ак­тив­ность биб­лио­тек Мос­ков­ской обла­сти». Биб­лио­те­ки реги­о­на пред­ста­ви­ли свои луч­шие ком­му­ни­ка­ци­он­ные прак­ти­ки, реа­ли­зо­ван­ные в 2020 году. Сре­ди про­ек­тов, пред­став­лен­ных на кон­кур­се, были изда­тель­ские про­ек­ты, экс­пе­ри­мен­таль­ные стра­те­гии раз­ви­тия биб­лио­теч­ной пло­щад­ки в TikTok, успеш­ные моде­ли ком­му­ни­ка­ции биб­лио­тек со СМИ. Все про­ек­ты-участ­ни­ки кон­кур­са попол­нят арсе­нал медиа­ак­тив­но­сти биб­лио­тек Мос­ков­ской области.

Цен­траль­ным собы­ти­ем кон­кур­са стал смотр луч­ших медиа­про­ек­тов, направ­лен­ных на про­дви­же­ние под­мос­ков­ных библиотек.

В номи­на­ции «Луч­шие прак­ти­ки 2020 года» боро­лись 10 биб­лио­тек, кото­рые пред­ста­ви­ли 18 про­ек­тов. Побе­ди­те­ля­ми ста­ли: Денис Быков (г. Дол­го­пруд­ный), кото­рый позна­ко­мил собрав­ших­ся с ани­ма­ци­он­ным сотруд­ни­ком биб­лио­те­ки «Читт­лом», и рас­ска­зал о его фено­ме­наль­ных спо­соб­но­стях при­вле­кать вни­ма­ние под­пис­чи­ков; Миха­ил Рас­кин (г. Дол­го­пруд­ный), созда­тель теат­раль­ных пер­фо­ман­сов, глав­ны­ми геро­я­ми кото­рых ста­но­вят­ся авто­ры и их про­из­ве­де­ния; Ири­на Кор­ча­ги­на (г. Рамен­ское), кото­рая пред­ста­ви­ла эко­си­сте­му инфор­ма­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия биб­лио­те­ки со СМИ.

В номи­на­ции «Меди­а­к­виз» побе­ди­те­ля­ми в соста­ве коман­ды ста­ли – Мар­га­ри­та Шилен­ко (г.о.Электросталь); Ели­за­ве­та Короб­ки­на (Ленин­ский г.о.); Татья­на Гро­мо­ва (г.о. Рамен­ский); Денис Быков (г.о. Дол­го­пруд­ный); Кари­на Зми­е­ва (г.о. Его­рьевск), Лари­са Наза­ро­ва (г.о. Воскресенск).

Фото – сайт mcunic.ru

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