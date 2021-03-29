В Королёве провели первый региональный конкурс «МЕДИАактивность библиотек Московской области»

Московская губернская универсальная библиотека провела в Королёве первый региональный конкурс «МЕДИАактивность библиотек Московской области». Библиотеки региона представили свои лучшие коммуникационные практики, реализованные в 2020 году. Среди проектов, представленных на конкурсе, были издательские проекты, экспериментальные стратегии развития библиотечной площадки в TikTok, успешные модели коммуникации библиотек со СМИ. Все проекты-участники конкурса пополнят арсенал медиаактивности библиотек Московской области.
Центральным событием конкурса стал смотр лучших медиапроектов, направленных на продвижение подмосковных библиотек.
В номинации «Лучшие практики 2020 года» боролись 10 библиотек, которые представили 18 проектов. Победителями стали: Денис Быков (г. Долгопрудный), который познакомил собравшихся с анимационным сотрудником библиотеки «Читтлом», и рассказал о его феноменальных способностях привлекать внимание подписчиков; Михаил Раскин (г. Долгопрудный), создатель театральных перфомансов, главными героями которых становятся авторы и их произведения; Ирина Корчагина (г. Раменское), которая представила экосистему информационного взаимодействия библиотеки со СМИ.
В номинации «Медиаквиз» победителями в составе команды стали – Маргарита Шиленко (г.о.Электросталь); Елизавета Коробкина (Ленинский г.о.); Татьяна Громова (г.о. Раменский); Денис Быков (г.о. Долгопрудный); Карина Змиева (г.о. Егорьевск), Лариса Назарова (г.о. Воскресенск).
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